AVIS AUX MÉDIAS - ANNONCE DE FINANCEMENT AU NOM DU MINISTRE LAMETTI





OTTAWA, ON, le 2 mars 2023 /CNW/ - Au nom de l'honorable David Lametti, C.P., c.r., ministre de la Justice et procureur général du Canada, Gary Anandasangaree, secrétaire parlementaire du ministre de la Justice et procureur général du Canada, et Iqwinder Gaheer, député de Mississauga--Malton (Ontario), feront une annonce de financement liée aux évaluations de l'incidence de l'origine ethnique et culturelle.

Date : Le vendredi 3 mars 2023



Lieu : 55, Av. University

15e étage, salle C1/C2

Toronto (Ontario)



Heure : 10 h 15 (HE)





Les représentants des médias qui souhaitent participer doivent s'inscrire d'avance par courriel à [email protected], en indiquant leur nom et le bureau de presse qu'ils représentent.

