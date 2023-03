I-PEX et Teramount annoncent une collaboration sur l'interconnexion de fibres amovibles pour la photonique au silicium





La société I-PEX, leader dans le domaine des connecteurs de transmission haute fréquence et haut débit, et Teramount Ltd, leader dans le domaine de l'emballage de fibres optiques en photonique de silicium, ont annoncé aujourd'hui leur collaboration pour faire évoluer la connectivité optique amovible en photonique de silicium dans les centres de données et dans d'autres applications de télécommunication et de datacom haut débit.

La demande sans cesse grandissante de bande passante à haut débit, de faible puissance et de faible latence dans les applications de mise en réseau et d'informatique de pointe a conduit à l'adoption croissante de la photonique au silicium, et à un besoin continu de connecter de plus en plus de fibres optiques aux puces en silicium. Cette connectivité doit être fiable, remaniable, réparable et rentable, ce qui constitue un énorme défi. La collaboration entre I-PEX et Teramount permettra de proposer une solution révolutionnaire de connectivité amovible entre la fibre et la puce, laquelle est basée sur la technologie optique d'autoalignement de Teramount et les systèmes de prise et de support ultra-précis d'I-PEX.

«?La connectivité par fibre amovible aux puces photoniques au silicium représente un grand changement pour l'industrie. Nous avons récemment constaté que de plus en plus de clients s'intéressent à la prise photonique amovible de Teramount pour leurs applications photoniques au silicium, car elle ouvre une nouvelle ère de solutions de connectivité par fibre exploitables et fiables?», a déclaré le directeur général Hesham Taha. «?I-PEX est un leader dans le secteur des connecteurs, et nous sommes ravis de nous associer à eux pour faire évoluer notre technologie vers une production de masse de qualité industrielle?», ajoute-t-il.

«?Nous sommes très heureux de soutenir la réalisation du concept révolutionnaire de la prise photonique amovible de Teramount grâce aux capacités de conception et de fabrication ultra-précises d'I-PEX?», a déclaré le directeur général du marketing d'I-PEX, Koichi Fujii. «?Nous avons hâte de travailler avec eux pour favoriser la pénétration des solutions photoniques en silicium dans les centres de données et d'autres applications?».

À propos d'I-PEX :

I-PEX est un fabricant exceptionnel et haut de gamme de connecteurs, capteurs, pièces moulées complexes et autres produits les plus avancés au monde dont le processus de fabrication ultra-précis a été perfectionné au cours des 60 dernières années. En tant que spécialiste du développement de produits innovants et de solutions d'ingénierie, I-PEX s'engage à dépasser les attentes de ses clients dans le monde entier grâce à une collaboration mondiale. Son objectif est d'être la société de premier choix pour les clients. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.i-pex.com

À propos de Teramount

Teramount est en train de révolutionner le monde de la connectivité optique en proposant une solution inédite permettant de réaliser des connexions optiques au silicium dans les centres de données, l'informatique avancée, les capteurs et autres applications de télécommunication et de datacom. Sa solution innovante PhotonicPlug fournit une connectivité évolutive de fibres aux puces photoniques et aligne la photonique sur les capacités standard de fabrication et de conditionnement en masse de semi-conducteurs. Le siège de Teramount est situé à Jérusalem, en Israël. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.teramount.com

