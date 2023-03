Alight révèle que les employés passent à côté des avantages aux salariés dans l'ensemble de l'Europe





Selon un rapport publié aujourd'hui par Alight, un fournisseur de premier plan de technologies et de services basés sur le cloud, pour les ressources humaines, les avantages aux salariés jouent un rôle important pour attirer, engager et conserver les talents. Cependant, les employés ne sont pas toujours conscients de la valeur de leurs prestations existantes, alors que les employeurs les surestiment généralement.

Le nouveau rapport d'Alight, intitulé "Avantages aux salariés dans un monde en pleine évolution 2023" a sondé 1.400 employés et 420 employeurs de taille moyenne à grande, originaires de France, d'Allemagne, d'Italie, des Pays-Bas, d'Espagne et du Royaume-Uni pour comprendre les différences entre les priorités et besoins des employeurs et de leurs employés en termes d'avantages aux salariés. D'après les conclusions de l'étude, plus de la moitié (58%) des entreprises estiment comprendre les avantages souhaités par leurs employés, tandis que seuls 37% des employés affirment que l'offre de leur employeur en la matière répond à leurs besoins.

En outre, plus de la moitié (61%) des employeurs insistent que les avantages qu'ils offrent à leurs salariés vont au delà des exigences locales, tandis qu'à peine un tiers (34%) des employés estiment que leur entreprise offre des avantages substantiels supérieurs à ceux imposés par la législation locale.

Une lacune dans le système de communication et de compréhension pourrait constituer un facteur influençant la déconnexion entre les employeurs et leurs employés. Par exemple, 61% des employés estiment que leurs employés comprennent "très bien" les avantages disponibles pour les salariés, et 65% pensent avoir communiqué très clairement à leur sujet, cependant moins de la moitié des employés (48%) partagent cette opinion. L'étude a également révélé que les solutions de communications omnicanales - celles utilisant les SMS, les applications, les pôles de services communs, ainsi que les outils automatisés tels les chatbots - peuvent être un moyen efficace pour créer une plus grande transparence entre l'employé et l'employeur. Près de la moitié (45%) des employés estiment que les sessions de conseils personnalisés basées sur des besoins personnels constituent une autre méthode susceptible d'améliorer les communications relatives aux avantages qui leur sont offerts.

"Les organisations doivent adopter une approche proactive des avantages aux salariés pour combler l'écart entre les employeurs et leurs employés. Chaque employé possède des besoins, des valeurs et des intérêts uniques, et le milieu professionnel d'aujourd'hui est en évolution constante. Il est crucial que les employeurs identifient des façons d'innover et des stratégies évolutives d'avantages fournis aux salariés, tout en offrant à leurs employés une expérience intégrée, personnalisée et axée sur les technologies. Ceci contribuera à renforcer la sensibilisation et l'utilisation des programmes d'avantages, à générer un meilleur retour sur investissement pour les employeurs, à améliorer le bien-être général des employés, et enfin à attirer et conserver des talents, maintenant et à l'avenir," a déclaré Jan Pieter Janssen, vice-président du développement commercial chez Alight.

Le rapport "Avantages aux salariés dans un monde en pleine évolution 2023" est basé sur deux études réalisées dans le but de saisir la perception des employés et des employeurs en la matière. Les questions du sondage étaient parfaitement symétriques. La première portait sur 1.400 employés et la seconde sur 420 employeurs. Toutes deux ont été réalisées dans 6 pays - Royaume-Uni, France, Espagne, Italie, Allemagne et Pays-Bas - entre juin et septembre 2022. Les personnes interrogées travaillaient pour des entreprises de taille moyenne à grande dans de nombreuses industries.

Alight est l'un des principaux fournisseurs de technologies et services basés sur le cloud, pour les ressources humaines, qui permet de prendre des décisions en toute confiance concernant la santé, la richesse et le bien-être de 36 millions d'individus et leurs personnes à charge. Notre plateforme Our Alight Worklife® , combinant données et analyses, offre une expérience utilisateur simple et transparente. Soutenue par nos capacités de livraison mondiales, Alight Worklife transforme l'expérience des employés dans le monde entier. Grâce à des informations personnalisées et basées sur les données, en matière de santé, richesse, rémunération et bien-être, Alight apporte aux personnes l'assurance de jouir de meilleures perspectives et la tranquillité d'esprit qui doit accompagner les grandes étapes de l'existence et les décisions les plus importantes. Découvrez maintenant comment Alight stimule la croissance d'organisations de toutes tailles, sur alight.com.

