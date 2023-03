Avis aux médias - Agenda public du premier ministre du Québec - 3 mars 2023





QUÉBEC, le 2 mars 2023 /CNW/ - Voici l'agenda public du premier ministre du Québec, M. François Legault, pour ce 3 mars 2023. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.

Annonce concernant la protection du territoire

Heure : 11h00

Lieu : Rivière-du-Loup

Le lieu où se tiendra la conférence de presse sera confirmé seulement aux représentants des médias qui auront confirmé leur présence auprès de M. Ewan Sauves à [email protected], avant 9h ce vendredi 3 mars 2023.

Pour l'occasion, le premier ministre sera accompagné du ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, et de la députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata, Mme Amélie Dionne.

Dîner-causerie avec des représentants municipaux et économiques (prise d'images seulement)

Heure : 12h00

Lieu : Rivière-du-Loup

Le lieu où se tiendra la prise d'images sera confirmé seulement aux représentants des médias qui auront confirmé leur présence auprès de M. Ewan Sauves à [email protected], avant 9h ce vendredi 3 mars 2023.

Pour l'occasion, le premier ministre sera accompagné de la députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata, Mme Amélie Dionne.

Visite d'une entreprise (prise d'images seulement)

Heure : 13h45

Lieu : Rivière-du-Loup

Le lieu où se tiendra la visite sera confirmé seulement aux représentants des médias qui auront confirmé leur présence auprès de M. Ewan Sauves à [email protected], avant 9h ce vendredi 3 mars 2023.

Pour l'occasion, le premier ministre sera accompagné de la députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata, Mme Amélie Dionne.

Inauguration et visite d'une Maison des aînés

Heure : 16h00

Lieu : Rivière-du-Loup

Le lieu où se tiendra la conférence de presse et la visite sera confirmé seulement aux représentants des médias qui auront confirmé leur présence auprès de M. Ewan Sauves à [email protected], avant 9h ce vendredi 3 mars 2023.

Important : veuillez noter que le port du masque de procédure sera obligatoire pour la visite des installations.

Pour l'occasion, le premier ministre sera accompagné de la ministre déléguée à la Santé et aux Aînés, Mme Sonia Bélanger, et de la députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata, Mme Amélie Dionne.

Rencontre avec des jeunes athlètes de la 56e Finale des jeux du Québec (prise d'images seulement)

Heure : 17h00

Lieu : Rivière-du-Loup

Le lieu où se tiendra la rencontre sera confirmé seulement aux représentants des médias qui auront confirmé leur présence auprès de M. Ewan Sauves à [email protected], avant 9h ce vendredi 3 mars 2023.

Pour l'occasion, le premier ministre sera accompagné de la députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata, Mme Amélie Dionne, et du député de Jonquière et adjoint gouvernemental à la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, M. Yannick Gagnon.

Cocktail d'ouverture de la 56e Finale des Jeux du Québec (prise d'images seulement)

Heure : 17h40

Lieu : Rivière-du-Loup

Le lieu où se tiendra l'événement sera confirmé seulement aux représentants des médias qui auront confirmé leur présence auprès de M. Ewan Sauves à [email protected], avant 9h ce vendredi 3 mars 2023.

Pour l'occasion, le premier ministre sera accompagné de la députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata, Mme Amélie Dionne, et du député de Jonquière et adjoint gouvernemental à la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, M. Yannick Gagnon.

SOURCE Cabinet du premier ministre

Communiqué envoyé le 2 mars 2023 à 17:06 et diffusé par :