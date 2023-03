ZTE organise le Forum mondial de l'innovation industrielle au MWC 2023 et façonne l'innovation numérique





BARCELONE, Espagne, 2 mars 2023 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions en matière de technologies de l'information et de la communication, a organisé un Forum mondial de l'innovation industrielle ayant pour thème « Façonner l'innovation numérique » au Mobile World Congress (MWC) de Barcelone le 27 février 2023. Le forum comprend deux sessions intitulées « Tendances et opportunités futures » et « Libérer une nouvelle valeur ». Il rassemble des experts travaillant pour des opérateurs de télécommunications mondiaux, des agences de conseil renommées, des éco-partenaires et des industries connexes, qui prononceront des discours d'ouverture et échangeront leurs points de vue sur les tendances, les stratégies de développement commercial et les technologies dans des domaines spécifiques.

Parmi les invités qui participent au forum et y prononcent des discours, citons : Xu Ziyang, PDG de ZTE ; John Hoffman, PDG de GSMA ; George Held, chef de cabinet chez VEON Group ; Vikram Sinha, président directeur et PDG de Indosat Ooredoo Hutchison ; Peter Jarich, responsable de l'intelligence GSMA ; Ni Fei, vice-président senior de ZTE ; Spas Velinov, directeur technique chez Yettel Bulgaria EAD ; Dr Terje Jensen, vice-président senior de Telenor Group ; Ma Hongbing, directeur général du département de l'innovation scientifique et technologique chez China Unicom ; Dr Bi Qi, expert principal chez China Telecom ; Dr Bai Gang, vice-président de ZTE ; Hu Junjie, directeur général du marketing des services filaires chez ZTE ; Juan David Rodriguez, directeur technique chez America Movil Peru S.A.C ; Dr Rizal Akbar, vice-président de Telkom Indonesia ; Tanapong Ittisakulchai, directeur des affaires de l'entreprise chez AIS ; et Ovens Andrew John, directeur principal du service mondial chez ZTE Europe.

Xu Ziyang, PDG de ZTE, a prononcé un discours de bienvenue au forum et a déclaré : « Nous sommes actuellement confrontés à la plus grande vague numérique de tous les temps, laquelle entraînera des changements que nous n'avons jamais vus auparavant, et ces derniers s'accompagneront d'opportunités. L'innovation sera cruciale pour saisir ces opportunités. C'est pourquoi nous avons nommé cette session « Façonner l'innovation numérique ». L'innovation numérique offre essentiellement des avantages multiples sur trois aspects. Premièrement, elle stimule fondamentalement le développement de l'industrie des TIC, repousse les limites de la capacité et préserve la durabilité. Deuxièmement, elle crée de nouvelles valeurs pour les secteurs verticaux. En déclenchant la puissance de l'innovation numérique, nous pouvons augmenter massivement l'efficacité et la rentabilité. Troisièmement, elle peut débloquer des possibilités infinies, au-delà de notre imagination. Avec l'évolution continue des technologies numériques, les mondes réel et numérique vont converger et évoluer plus rapidement, pour finalement remodeler toute notre société. ZTE reste ouverte et s'engage à ce que ses clients et partenaires en retirent des avantages. Elle vise à construire un écosystème numérique et intelligent pour un succès partagé. »

Au cours de la session « Tendances et opportunités futures », un certain nombre d'orateurs invités ont prononcé des discours sur les tendances de 2023 et les futures stratégies de développement commercial, notamment George Held, chef de cabinet chez VEON Group ; Vikram Sinha, président directeur et PDG de Indosat Ooredoo Hutchison ; Peter Jarich, responsable de l'intelligence GSMA ; Ni Fei, vice-président de ZTE ; Spas Velinov, directeur technique chez Yettel Bulgaria EAD ; et Dr Terje Jensen, vice-président senior de Telenor Group.

Face à la tendance irréversible de la transformation numérique, la demande croissante du trafic et de la capacité de traitement ne peut être ignorée. La tendance générale à un développement respectueux de l'environnement dans le monde entier est imminente. Par conséquent, il est devenu essentiel pour les entreprises de répondre aux tendances actuelles, d'explorer les nouvelles opportunités de l'intelligence numérique croissante et de surfer sur les vagues de l'évolution technologique et industrielle mondiale pour remporter une victoire à long terme.

Lors de la session « Libérer une nouvelle valeur », Ma Hongbing, directeur général du département de l'innovation scientifique et technologique chez China Unicom ; Dr Bi Qi, expert principal chez China Telecom ; Dr Bai Gang, vice-président de ZTE ; Hu Junjie, directeur général du marketing des services filaires chez ZTE ; Juan David Rodriguez, directeur technique chez America Movil Peru S.A.C ; Dr Rizal Akbar, vice-président de Telkom Indonesia ; Tanapong Ittisakulchai, directeur des affaires de l'entreprise chez AIS ; et Ovens Andrew John, directeur principal du service mondial chez ZTE Europe, ont prononcé des discours sur la croissance de la 5G, l'avènement d'une nouvelle ère optique, la nouvelle exploitation et la maintenance intelligentes, le jumeau numérique et d'autres domaines techniques.

En tant qu'entreprise native du numérique, ZTE a largement coopéré avec des partenaires mondiaux dans la construction d'infrastructures numériques et le développement de l'industrie numérique, oeuvrant à la promotion de l'intelligence numérique et de la réduction des émissions de carbone pour les industries grâce à des technologies TIC innovantes. ZTE appliquera toujours la philosophie d'entreprise « simplicité, agilité et ouverture dans un esprit gagnant-gagnant », et s'engage à servir de « moteur de l'économie numérique » pour façonner l'innovation numérique.

