mdf commerce annonce un changement à son conseil d'administration

MONTRÉAL, 02 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- mdf commerce inc. (« mdf commerce » ou la « Société ») (TSX : MDF), un leader des technologies de commerce électronique de type logiciel-service (« SaaS »), annonce la démission de M. Lester Fernandes du conseil d'administration de la Société avec prise d'effet le 2 mars 2023. mdf commerce remercie M. Fernandes pour son dévouement au conseil d'administration.

À propos de mdf commerce inc.

mdf commerce inc. (TSX : MDF) rend le commerce fluide en fournissant un large éventail de solutions de type logiciel-service (« SaaS ») qui optimisent et accélèrent les interactions commerciales entre acheteurs et vendeurs. Nos plateformes et services outillent les entreprises à travers le monde et leur permettent de générer des milliards de dollars de transactions annuellement. Nos solutions d'approvisionnement électronique (anciennement « approvisionnement stratégique »), de commerce électronique et de places de marché électroniques sont soutenues par une équipe solide et dévouée d'environ 700 employés basés au Canada, aux États-Unis, au Danemark, en Ukraine et en Chine. Pour plus d'informations, consultez notre site Web au mdfcommerce.com, suivez-nous sur LinkedIn ou appelez au 1 877 677-9088.

