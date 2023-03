Fin de la période de dépôt des candidatures





TORONTO, le 2 mars 2023 /CNW/ - La période de dépôt des candidatures pour l'élection partielle de Hamilton-Centre a pris fin, et la liste complète des personnes candidates est maintenant disponible sur elections.on.ca. Au total, 10 candidats et candidates ainsi que 7 partis se présentent à cette élection partielle.

Les cartes d'information de l'électeur ont été envoyées aux personnes figurant sur la liste des électeurs. Bien que les cartes d'information de l'électeur ne soient pas nécessaires pour voter, les électeurs peuvent toujours vérifier, actualiser ou ajouter leurs renseignements sur la liste jusqu'au 6 mars, sur notre site Web, afin de recevoir par la poste une carte d'information de l'électeur qui leur indiquera où et quand voter.

Pour cette élection partielle, les électeurs peuvent créer un compte sur l'application d'Élections Ontario, où ils peuvent accéder à la liste complète des personnes candidates et à une version numérisable de leur carte d'information de l'électeur.

Le vote par anticipation commence le 5 mars au bureau du directeur du scrutin, et le 8 mars dans les autres bureaux de vote par anticipation et ce, jusqu'au 10 mars. Trouvez toutes les dates et tous les bureaux de vote à l'adresse informationauxelecteurs.elections.on.ca.

Élections Ontario est l'organisme apolitique chargé de la tenue des élections provinciales, des élections partielles et des référendums. Pour obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous sur elections.on.ca ou composez le 1 888 668-8683 (ATS : 1 888 292-2312).

