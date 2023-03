Le gouvernement du Canada empêche la vente au Canada de plus de 100 000 kg d'aliments mal représentés





OTTAWA, ON, le 2 mars 2023 /CNW/ - L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) continue de s'attaquer à la fraude alimentaire afin que les consommateurs puissent avoir confiance dans le fait que les aliments qu'ils achètent sont salubres et bien représentés, et que les entreprises puissent faire concurrence sur le marché d'une manière équitable. L'Agence est heureuse de partager les derniers résultats de l'échantillonnage alimentaire dans son Rapport annuel sur la fraude alimentaire. Cette année, l'ACIA a vérifié l'authenticité de 6 aliments qui sont souvent mal représentés. Dans l'ensemble, les tests ont montré un taux de conformité de 92,7 % pour le poisson, 77,5 % pour le miel, 99,1 % pour la viande, 86,9 % pour l'huile d'olive, 64,3 % pour les autres huiles à prix élevé et 90,8 % pour les épices.

La viande est un nouvel ajout au rapport cette année et a obtenu un taux élevé de conformité. Les résultats pour le reste des produits de base sont conformes au rapport de l'an dernier, ce qui montre que les efforts de l'ACIA pour protéger les consommateurs et l'industrie des aliments contre la fraude alimentaire continuent d'être efficaces. Ces essais annuels permettent non seulement à l'agence de gérer les risques existants, mais ils servent aussi à planifier les stratégies d'échantillonnage et d'inspection à venir afin de mieux cibler les secteurs à risque élevé.

Lorsque des fraudes alimentaires potentielles ont été découvertes, l'ACIA a pris des mesures pour empêcher la vente au Canada de plus de 100 000 kg d'aliments mal représentés. Ces actions comprennent la destruction ou le réétiquetage de produits, ou leur retrait du Canada.

Tout le monde a un rôle à jouer dans la lutte contre la fraude alimentaire. L'industrie est responsable de représenter et d'étiqueter correctement ses produits alimentaires et de fournir aux consommateurs des renseignements qui ne sont ni faux ni trompeurs. Quiconque soupçonne qu'un produit alimentaire n'est pas représenté avec exactitude peut le signaler à l'ACIA.

« Le Canada possède l'un des meilleurs systèmes de salubrité des aliments au monde. Par l'entremise de l'Agence canadienne d'inspection des aliments et de Santé Canada, notre gouvernement s'efforce de prévenir, de détecter et de décourager la fraude alimentaire afin que les Canadiennes et Canadiens puissent avoir confiance dans le fait que les aliments qu'ils achètent sont représentés fidèlement et qu'ils sont sécuritaires pour la consommation. »

- L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé

« Notre gouvernement prend la fraude alimentaire au sérieux. Lorsque la nourriture est mal représentée, elle empêche les consommateurs de faire un choix éclairé et peut créer un marché inégal et injuste. Ce rapport souligne l'excellent travail accompli pour protéger les consommateurs et les entreprises alimentaires de cette pratique trompeuse. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« En tant que porte-parole de l'industrie canadienne des épices, l'Association canadienne des épices a toujours promu les normes de salubrité alimentaires les plus élevées dans les épices produites et vendues par ses membres. Nous accueillons donc favorablement l'initiative de l'ACIA de mener ces enquêtes et soutenons pleinement ses efforts pour combattre la fraude alimentaire à tous les niveaux de la chaîne d'approvisionnement alimentaire. »

- Gaspare Colletti, président ex-officio, Association canadienne des épices

« Nos transformateurs de viande travaillent fort pour s'assurer que les produits soient parmi les plus salubres au monde et pour créer des procédures normalisées pour prévenir la fausse représentation, comme l'étiquetage trompeur, l'altération ou la substitution. Nous sommes heureux de voir que ce rapport confirme un niveau de conformité de 99 % dans le secteur de la transformation des viandes. Les partenaires commerciaux et les Canadiens peuvent continuer à avoir confiance lorsqu'ils achètent des produits de viande inspectés par les autorités fédérales. »

- Chris White, PDG et président, Conseil des viandes du Canada

La loi canadienne interdit l'étiquetage, l'emballage, le traitement, la transformation, la vente ou la publicité de tout aliment d'une manière qui est fausse, trompeuse ou mensongère pour les consommateurs en ce qui concerne la nature, la valeur, la quantité, la composition, le mérite ou la sécurité du produit.

Les mesures d'application de la loi de l'ACIA sont guidées par le processus d'intervention réglementaire normalisé.

En vertu de la Politique alimentaire pour le Canada , lancée en juin 2019, le gouvernement du Canada a investi 24,4 millions de dollars sur cinq ans pour permettre à l'ACIA de lutter contre la fraude alimentaire.

, lancée en juin 2019, le gouvernement du a investi 24,4 millions de dollars sur cinq ans pour permettre à l'ACIA de lutter contre la fraude alimentaire. L'ACIA travaille en étroite collaboration avec Santé Canada , qui soutient ces efforts en s'attaquant aux risques pour la santé et la sécurité liés à la fraude alimentaire, et en menant des recherches sur de nouvelles méthodes possibles pour détecter l'altération des aliments.

