FourQuest Energy acquiert la société émiratie Caley Energy FZCO pour accélérer son expansion au Moyen-Orient, en Afrique et sur les marchés de la mer Caspienne





FourQuest Energy Inc. annonce avoir acquis la société privée Caley Energy FZCO basée à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Fondée en 2014 par Charlie Topp, Caley Energy FZCO est l'un des principaux fournisseurs d'équipements et de personnel spécialisés pour les principaux fournisseurs de services des industries de transformation et des pipelines au Moyen-Orient, en Afrique et dans la région de la mer Caspienne.

«En cette période où nous continuons d'étendre nos services sur des marchés mondiaux stratégiques, nous sommes très heureux d'acquérir Caley Energy FZCO, a déclaré Nik Grgic, président de FourQuest Energy Inc. Comme nous avons déjà opéré précédemment sur ces marchés avec les mêmes collaborateurs, nous sommes ravis d'y revenir pour fournir notre ingénierie haut de gamme et notre savoir-faire de pointe aux secteurs du pétrole, du gaz, de la pétrochimie et de l'énergie.»

Derek Grimley, directeur de Caley Energy, qui a été nommé directeur régional pour la nouvelle région Moyen-Orient, Afrique et Caspienne de FourQuest Energy, a déclaré: «Nous sommes très fiers de rejoindre l'équipe de FourQuest Energy. Notre mission dans la région consistera à offrir à nos clients des solutions rentables et axées sur l'ingénierie qui ajouteront de la valeur aux projets de nos clients.»

À propos de FourQuest Energy

FourQuest Energy est une entreprise mondiale de services énergétiques et industriels possédant une expertise et une expérience de premier plan dans les services de maintenance, de pré-mise en service et de mise en service d'installations pétrolières et gazières, de raffineries, d'usines pétrochimiques et autres installations industrielles. Pour plus d'informations, rendez-vous sur fourquest.com

