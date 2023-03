New Calling, New Future -- Le 5G New Calling Industry Development Forum se déroule pendant le MWC Barcelona 2023





BARCELONE, Espagne, 2 mars 2023 /PRNewswire/ -- Le 5G New Calling Industry Development Forum, organisé par Global TD-LTE Initiative (GTI) et China Mobile et co-organisé par Huawei, s'est tenu pendant le MWC Barcelona 2023. Ce forum a réuni les principaux opérateurs mondiaux, les organismes de normalisation, les fournisseurs d'appareils, les vendeurs de terminaux et les partenaires industriels pour discuter de l'orientation du développement, des perspectives et de l'écosystème de New Calling, et promouvoir conjointement la prospérité de l'industrie de New Calling.

New Calling exploite le multimédia pour redéfinir les services d'appel traditionnels et offre aux utilisateurs une expérience immersive et interactive. En plus de donner un coup de jeune aux services d'appel traditionnels, New Calling insuffle un regain de vitalité au développement de la 5G, alimente la transformation numérique des industries et stimule la mise à niveau des modèles commerciaux. Il ouvre un nouveau paradigme pour les communications.

Adrian Scrase, directeur technique de l'ETSI et responsable du centre de compétences mobiles du 3GPP, a indiqué dans son discours que la solution New Calling consiste à ajouter le canal de données IMS aux canaux voix et vidéo, offrant ainsi des expériences d'appel plus riches et interactives. En 2020, le 3GPP a défini le canal de données IMS pour la première fois. Dans le cadre du 3GPP R18, l'architecture du réseau New Calling (NG-RTC) sera améliorée par l'enrichissement des fonctionnalités. Il espère que davantage de partenaires industriels contribueront à l'élaboration des normes relatives à la solution New Calling.

Richard Cockle, responsable de GSMA Foundry, a expliqué que le projet GSMA Foundry a joué un rôle important dans la consolidation du consensus industriel et la création d'un écosystème mondial unifié pour New Calling. Il a appelé davantage de partenaires à participer à la phase 2 du projet Foundry et à stimuler conjointement le développement de l'industrie de New Calling.

David Moro Fernández, responsable des plateformes de services et du réseau vocal principal chez Telefónica CTIO, a partagé les stratégies de développement vocal de Telefónica et ses réflexions sur les services innovants lors du forum. À l'ère de la 5G, Telefónica prévoit d'offrir aux utilisateurs une expérience de communication plus riche et se réjouit de la perspective passionnante de la solution New Calling. Il a souligné que les opérateurs doivent innover en matière d'entrée d'appel par le biais de composeurs et tirer parti du canal de données IMS et d'autres techniques telles que la vidéo et la XR pour améliorer l'expérience des utilisateurs. Il a appelé toutes les parties du secteur à prendre des mesures actives pour développer des normes et enrichir l'écosystème des applications.

Richard Liu, président de Huawei Cloud Core Network Product Line, a prononcé un discours sur le thème « De la voix à la vidéo et au contenu, New Calling ouvre un nouvel horizon pour la communication ». Il a déclaré que New Calling ouvrait un vaste potentiel pour les services d'appel des opérateurs et améliorait la valeur des entrées d'appel natives. Il a ajouté que la solution New Calling de Huawei transformera les services d'appel de la voix et de la vidéo en communications intelligentes et interactives, permettant aux opérateurs de bénéficier d'un contenu de haute qualité au lieu d'appels téléphoniques unidimensionnels, de créer continuellement une nouvelle valeur commerciale et sociale, et d'étendre les limites de leurs services.

L'écosystème ouvert, coopératif et gagnant-gagnant de New Calling nécessite les efforts de collaboration de toutes les parties du secteur. New Calling est la réponse à la communication du futur. Le 5G New Calling Industry Development Forum a permis de créer une plateforme de dialogue et d'insuffler une nouvelle vitalité au développement de l'industrie mondiale de New Calling. Ce forum rassemble le pouvoir de tous les partenaires de l'industrie pour diriger continuellement le développement de l'industrie des appels et créer une plus grande valeur sociale et commerciale.

