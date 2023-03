Filip Forsberg et Giannis Antetokounmpo rejoignent le groupe propriétaire du Nashville Soccer Club





Alors que le Nashville Soccer Club entame sa quatrième saison en Major League Soccer, et sa deuxième saison sur la pelouse du GEODIS Park, le propriétaire principal John Ingram a annoncé aujourd'hui que le meilleur buteur de l'histoire du Nashville Predator, Filip Forsberg, et deux fois MVP et champion de NBA Giannis Antetokounmpo ont rejoint le groupe de propriétaires de l'équipe.

Antetokounmpo est également rejoint en propriété par ses frères Thanasis, Kostas et Alex, qui jouent tous au basket professionnel dans le monde entier. Thanasis a rejoint Giannis pour remporter le championnat NBA avec les Bucks de Milwaukee en 2021, et Kostas en a remporté un championnat NBA avec les Lakers de Los Angeles en 2020.

L'annonce des nouveaux propriétaires poursuit la forte dynamique construite par le Nashville SC en prélude à la saison 2023, soulignée par sa collaboration « Man in Black » sur son maillot avec l'Estate of Johnny Cash. Cette dynamique s'est poursuivie avec une victoire 2-0 sur le New York City FC devant 28 051 fans au GEODIS Park samedi dernier.

Forsberg et Antetokounmpo rejoignent un groupe de propriété robuste et diversifié dont les plus récents ajouts incluent Reese Witherspoon, son mari Jim Toth, et Derrick Henry.

« Nashville est la meilleure ville sportive du pays, et je suis extrêmement heureux de m'impliquer dans deux de nos équipes pro », déclare M. Forsberg. « Notre ville est une grande famille et une base de fans, et nous nous soutenons les uns les autres sur et hors du terrain. Nashville SC a été un excellent ajout à notre culture sportive, et rejoindre le groupe de propriétaires était une opportunité que je n'allais pas laisser passer. J'ai grandi en Suède en tant que fan du Liverpool FC, et après aujourd'hui, je suis heureux d'ajouter un deuxième ensemble de couleurs à encourager ! »

« Mon père était un footballeur professionnel, et c'était le premier sport dont je suis tombé amoureux en Grèce », déclare Antetokounmpo. « J'ai toujours rêvé de posséder une équipe de football. Quand mes frères et moi avons exploré le Nashville SC, nous savions que c'était une équipe et une ville dans lesquelles nous voulions nous impliquer. Je ne saurais être plus heureux de rejoindre les Boys in Gold, et j'ai hâte d'assister à un match au parc GEODIS Park ! »

« Le foot est un sport mondial, et nos nouveaux propriétaires renforcent encore une fois l'engagement de notre club à devenir une équipe d'envergure mondiale », déclare Ingram. « Filip et Giannis ne sont pas seulement des athlètes hors normes, ils sont aussi des ambassadeurs de leurs sports respectifs, des modèles pour des millions de personnes et des défenseurs de la cause sociale dans leur ville natale et dans le monde entier. Nous partageons la conviction commune que nos équipes jouent non seulement selon les normes les plus élevées, mais aussi pour soutenir leurs communautés et aider les personnes qui en ont le plus besoin. »

