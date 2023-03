Mainstay Medical annonce la publication de l'étude «Effet de la neurostimulation restauratrice sur les principaux facteurs de l'impact économique de la lombalgie chronique»





Mainstay Medical Holdings plc a annoncé aujourd'hui la publication de l'étude «Effect of Restorative Neurostimulation on Major Drivers of Chronic Low Back Pain Economic Impact» (Effet de la neurostimulation restauratrice sur les principaux facteurs de l'impact économique de la lombalgie chronique), dans la revue Neurosurgery. L'article contient une analyse des patients de l'étude pivot ReActiv8-B et de l'effet de la neurostimulation réparatrice ReActiv8 sur les facteurs connus des coûts médicaux directs et indirects à long terme. La douleur à fort impact, définie comme une douleur présente pratiquement tous les jours pendant six mois ou plus et entraînant d'importantes restrictions à la participation aux activités professionnelles, sociales et auto-thérapeutiques, a été associée à des coûts médicaux directs annuels beaucoup plus élevés que dans le cas de la douleur à impact modéré ou faible.

Les résultats de cette étude montrent que les patients sont passés massivement d'un état de douleur à fort impact à un état de douleur à faible impact après deux ans de traitement au ReActiv8. Dans une analyse plus complète des patients sur 2 ans et comprenant des données de travail (n = 146), 103 (70,5%) d'entre eux étaient des patients souffrant au départ de douleurs à fort impact. Au bout de 2 ans, 15 (10,3%) patients sont restés dans un état de douleur à impact élevé, tandis que 124 patients (85 %) étaient passés dans la catégorie de douleur à faible impact.

Chris Shaffrey, chef du département de chirurgie spinale, Université Duke, a déclaré: «Il est extrêmement impressionnant de constater qu'un nouveau traitement est capable, non seulement de traiter avec succès la lombalgie mécanique chronique sur le plan clinique, mais également d'avoir un impact économique positif sur le système de santé et sur les employeurs de ces patients. Les médecins des diverses spécialités devraient sérieusement envisager de prescrire ReActiv8 à leurs patients plus tôt dans leur continuum de soins sur la base de ces résultats.»

Chris Gilligan, directeur du Brigham and Women's Spine Center au Brigham and Women's Hospital, professeur adjoint d'anesthésie à la Harvard Medical School (Boston, États-Unis) et chercheur principal de l'étude, a conclu: «La neurostimulation restauratrice continue de prouver ses avantages cliniques à long terme, mais jusqu'à présent nous n'étions pas certains de son impact économique. Cette publication est une première étape sur la voie visant à prouver que ReActiv8 peut soulager les patients qui souffrent de douleur à fort impact et représentent des coûts médicaux directs et indirects annuels très élevés, et non seulement réduire leur douleur et leur handicap et améliorer leur qualité de vie, mais aussi, en même temps, réduire les coûts médicaux.»

Pour évaluer les facteurs indirects de l'impact économique, l'étude a examiné le présentéisme, la diminution de la capacité à effectuer des tâches professionnelles en raison de maux de dos, ainsi que l'absentéisme, le nombre de jours d'absence au travail en raison de douleurs lombaires. Au départ, environ 50% des patients connaissaient des limitations importantes de leur participation au travail entraînant un présentéisme et/ou un absentéisme notable, tandis que moins de 50% des patients n'ont signalé aucun problème impactant leur travail. Au bout de deux ans, plus de 80% des patients n'ont signalé aucun impact ou seulement un impact mineur sur leur participation au travail pour cause de lombalgie. Il est particulièrement intéressant de noter qu'au bout de 2 ans, 88% des patients n'ont eu aucun jour d'arrêt de travail pour cause de lombalgie.

Les données sur l'impact de la douleur fournies dans cette publication suggèrent l'existence d'un potentiel de réduction significative des niveaux et du recours direct et indirect aux soins médicaux pour les patients utilisant ReActiv8. De plus, la durabilité des améliorations cliniquement significatives de la douleur et de la motilité démontrée dans cette étude est cohérente avec un mécanisme d'action réparateur, ce qui suggère qu'à long terme ces améliorations de l'impact de la douleur sur les états de santé seront maintenues.

Jason Hannon, PDG de Mainstay Medical, a déclaré: «Les données de l'étude ReActiv8-B que nous avions publiées précédemment montraient des améliorations durables et substantielles des résultats en termes de douleur et d'invalidité des patients. Cette nouvelle publication montre que la thérapie de neurostimulation réparatrice ReActiv8 a le potentiel de conduire à des réductions significatives des coûts médicaux liés à ces patients lourdement touchés, ce qui aura toute son importance dans le cadre des discussions sur la couverture potentielle de la thérapie que nous menons avec les assureurs.»

À propos de ReActiv8®

ReActiv8 est un dispositif médical implantable conçu pour le traitement des adultes souffrant de lombalgie chronique incurable associée à un dysfonctionnement du muscle multifide. Le dysfonctionnement du muscle multifide peut être diagnostiqué par imagerie ou par des tests physiologiques chez les adultes pour qui les traitements ont échoué, notamment les analgésiques et la physiothérapie, et pour qui la chirurgie rachidienne n'est pas recommandée. ReActiv8 a obtenu des autorisations réglementaires dans plusieurs zones géographiques. Le dispositif est disponible dans l'Espace économique européen, en Australie, au Royaume-Uni et aux États-Unis.

À propos de Mainstay Medical

Mainstay Medical est une société de dispositifs médicaux spécialisée dans la commercialisation de son système implantable innovant de neurostimulation réparatrice (Restorative Neurostimulationtm), ReActiv8®, destiné aux personnes souffrant de lombalgie chronique mécanique invalidante. Mainstay Medical est basé à Dublin, en Irlande, et possède des filiales en Irlande, aux États-Unis, en Australie, en Allemagne et aux Pays-Bas.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.mainstaymedical.com.

Déclarations prévisionnelles

Toutes les déclarations figurant dans les présentes, autres que des énoncés de faits historiques sont, ou peuvent être, considérées comme des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives peuvent inclure, sans toutefois s'y limiter, les déclarations relatives aux intentions, convictions ou attentes actuelles de la société concernant, entre autres, la capacité de ReActiv8 de réduire les frais médicaux, les efforts commerciaux et les performances de la société, sa situation financière, ses stratégies de financement, ses activités de conception et développement de produits, ses demandes et approbations réglementaires, ainsi que ses accords de remboursement.

Les déclarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes et ne constituent pas des garanties de performance future. Les résultats réels sont susceptibles de différer sensiblement de ceux décrits ou suggérés par les déclarations prospectives. Plusieurs facteurs sont susceptibles de faire varier sensiblement les résultats et évolutions par rapport à ceux exprimés ou impliqués dans les déclarations prospectives du présent communiqué, y compris, sans toutefois s'y limiter, les risques et incertitudes mentionnés dans le rapport annuel de la société pour l'exercice clos le 31 décembre 2021, qui doit être consulté conjointement aux déclarations publiques de la société (disponibles sur le site Web de la société à l'adresse www.mainstaymedical.com). Les déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date de la présente annonce.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 2 mars 2023 à 15:35 et diffusé par :