117?entreprises de?Toronto reçoivent plus de 9,5?millions de dollars dans le cadre d'efforts visant à soutenir la reprise du tourisme





Le soutien du gouvernement fédéral par l'entremise de FedDev Ontario aide

141?entreprises à diversifier l'expérience des visiteurs à Toronto, à Mississauga et à Brampton

TORONTO, le 2 mars 2023 /CNW/ - Alors que la reprise du secteur du tourisme se poursuit, 117?entreprises et organismes touristiques de Toronto ont reçu un soutien de la Regional Tourism Organization (Office régional de tourisme)?5?- région du Grand Toronto (RTO5) dans le cadre du Fonds d'aide au tourisme du gouvernement du Canada. 24?autres entreprises de Mississauga et de Brampton bénéficient également de ce soutien fédéral dans le cadre du programme, dont la prestation est assurée par l' Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario (FedDev Ontario).

La RTO5 s'est vue offrir une aide financière de 12?millions de dollars afin d'aider les organismes et les entreprises touristiques locaux à accueillir à nouveau les visiteurs en toute sécurité, à se remettre des répercussions de la pandémie, à créer des emplois et à se préparer à la croissance à venir. Destination Toronto a administré le programme agissant au titre de RTO5 pour la région, entre autres pour les villes de Toronto, de Mississauga et de Brampton, en collaborant étroitement avec les responsables du tourisme dans les trois villes, y compris Mississauga Tourism, City of Brampton Tourism Office (Office de tourisme de la ville de Brampton) et City of Toronto Tourism Services (Services touristiques de la Ville de Toronto).

Au total, 141?projets seront réalisés à Toronto, à Mississauga et à Brampton, ce qui entraînera des investissements essentiels dans la région. FedDev Ontario a travaillé en étroite collaboration avec les offices régionaux de tourisme dans le Sud de l'Ontario pour assurer le succès du Fonds d'aide au tourisme, afin d'optimiser l'incidence de ce programme et de permettre aux entreprises de créer des liens avec l'économie touristique.

Voici quelques-uns des projets concernant Toronto?:

Arcadia Earth Toronto – 100 000 dollars pour une exposition immersive conçue dans le but de divertir et d'encourager des effets positifs sur des sujets liés à la durabilité environnementale;

ZAC de Bloor West Village – 100 000 $ pour l'amélioration d'événements annuels et de projets d'art public qui mettent à profit les éléments culturels et l'embellissement du paysage de rue afin de promouvoir la région en tant que quartier commercial;

Buddies in Bad Times Theatre - 100 000 dollars pour la modernisation de l'extérieur de l'édifice, des rénovations intérieures et l'amélioration de l'accessibilité;

ZAC de Church-Wellesley Village – 100 000 dollars pour des projets publics d'art de grande envergure afin de stimuler l'attrait du quartier et de soutenir la croissance des entreprises de la région;

Easy & The Fifth Inc. - 100 000 dollars pour l'amélioration de la terrasse extérieure « RendezViews » afin de la rendre plus attrayante pour les personnes participant à des réunions et à des congrès, ainsi que pour améliorer la participation en groupe;

The Fringe Toronto – 50 000 dollars pour appuyer le retour du festival du même nom, qui accueillera deux carrefours communautaires : « The POSTSCRIPT PATIO » et le « Tranzac Club », ainsi que la mise en place d'une nouvelle exposition consacrée à l'art, racontant l'histoire du Fringe Festival;

Guild Festival Theatre - 75 620 dollars pour appuyer le lancement de l'initiative « Discover Your Passion » (Découvrez votre passion), qui comportera des spectacles d'artistes locaux et contribuera à la revitalisation de la rue principale de Scarborough ;

MCI Canada – 98 000 dollars pour élaborer un outil de développement durable pour les entreprises et appuyer son déploiement au Canada ;

ZAC de Mimico by the Lake - 22 000 dollars pour organiser une nouvelle série de spectacles musicaux Sunday Sunset d'une durée de huit semaines en août et en septembre;

Mulan International Film Festival – 75 821 dollars pour en faire un festival axé sur les cinéastes canadiens et les jeunes metteurs en scène, les films du cinéma expérimental et l'appréciation du cinéma chinois qui se déroule tout au long de l'année;

ZAC d'Oakwood Village - 75 326 dollars pour l'installation d'un éclairage de rue décoratif qui peut être changé en fonction des saisons afin d'attirer les visiteurs dans les entreprises et les restaurants locaux;

Taste of the Middle East - 100 000 dollars pour élargir la programmation du festival afin d'y présenter « Taste of the Middle East : WinterFest », un festival de trois jours se déroulant en intérieur;

Galerie d'art contemporain Power Plant - 100 000 dollars pour appuyer le lancement de 3 expositions publiques consacrées à l'art et mettant en vedette des oeuvres de 10 artistes autochtones, ainsi que pour l'amélioration du site Web afin d'y inclure une fonctionnalité de commerce électronique; et

ZAC de Willowdale – 65 500 dollars pour l'embellissement du paysage de rue, le renouvellement de l'image de marque de la zone et l'organisation d'une série de concerts qui s'échelonnera sur plusieurs fins de semaine en automne.

Veuillez consulter le document d'information pour obtenir des renseignements sur tous les projets concernant Toronto, Mississauga et Brampton qui bénéficient de ce soutien.

Citations

«?Les amicales et les festivals de la région du Grand Toronto rassemblent les familles et les amis pour leur faire découvrir différentes cultures et essayer de nouvelles choses. Notre gouvernement appuie l'excellent travail effectué par ces organismes afin de proposer des activités et des attractions amusantes aux résidents et aux visiteurs.?»

L'honorable Filomena Tassi , ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l' Ontario

«?Alors que le point critique de la pandémie est désormais derrière nous, le secteur du tourisme du Canada montre de forts signes de croissance. Les investissements du gouvernement du Canada dans le secteur du tourisme au cours des deux dernières années étaient axés sur la survie de notre économie touristique. À mesure que nous progressons vers la reprise et la croissance, nous continuons d'assurer un soutien ciblé aux entreprises et aux collectivités afin qu'elles puissent proposer des expériences inoubliables et effectuer des investissements importants dans des infrastructures publiques solides. Un secteur touristique robuste et des espaces communautaires dynamiques sont essentiels au travail continu de notre gouvernement visant à bâtir une économie qui convient à tous les Canadiens.?»

L'honorable Randy Boissonnault , ministre du Tourisme et ministre associé des Finances

«?Le soutien apporté à la Regional Tourism Organization?5 ainsi que l'aide financière fournie par FedDev Ontario nous ont permis de profiter d'un été plein de spectacles en direct en toute confiance. Ce financement a permis de réunir des dizaines d'artistes et des milliers de membres du public à un moment où les célébrations communautaires étaient essentielles.?»

Tyler J. Seguin , codirecteur artistique, Guild Festival Theatre

«?Nous sommes très reconnaissants de l'appui de l'office de tourisme régional et de FedDev Ontario, qui nous a apporté l'élan dont nous avions besoin pour reprendre une activité normale après avoir passé deux ans à nous contenter de présenter du contenu numérique et de participer à des réunions en ligne. Le fait d'être en mesure de réunir la communauté du Fringe de Toronto au POSTSCRIPT patio pendant 12?jours d'été inoubliables s'est avéré extrêmement important pour de nombreux artistes et auditoires après que cela ait été impossible pendant si longtemps. Nous avons également été en mesure de faire connaître le Fringe à de nouvelles personnes grâce aux nombreux événements communautaires que nous avons pu proposer.?»

Lucy Eveleigh , directrice générale, The Toronto Fringe

«?La pandémie a mis en évidence l'importance d'une économie touristique forte afin d'assurer la vitalité de nos entreprises locales. Nous souhaitons exprimer notre reconnaissance à l'égard de FedDev Ontario pour le soutien dont notre collectivité a bénéficié en vue d'améliorer et de diversifier l'éventail d'expériences disponibles susceptibles d'attirer des visiteurs pendant cette période de reprise critique. Si l'on examine la liste complète des bénéficiaires, on peut constater que les entreprises et les organismes de Toronto bénéficiant de cette aide sont ceux qui représentent avant tout la culture riche, la diversité et les priorités communautaires de Toronto.?»

Scott Beck , président et chef de la direction de Destination Toronto

À propos de Destination Toronto?:

L'économie touristique de Toronto constitue un moteur économique essentiel pour la ville, qui a généré plus de 10?milliards de dollars d'activité économique et a assuré 70?000?emplois en 2019. Le mandat de Destination Toronto consiste à refléter l'éventail et la diversité des personnes, des lieux et de la culture de Toronto afin d'encourager les résidents et les visiteurs à se rencontrer, à visiter et à explorer notre ville. En partenariat avec la Ville de Toronto, la Greater Toronto Hotel Association (Association des hôtels du Grand Toronto) et le ministère du Patrimoine, du Sport, du Tourisme et de la Culture de l'Ontario, Destination Toronto fait la promotion de la ville auprès des voyageurs internationaux, invite et appuie des réunions et des événements d'envergure, et soutient les entreprises locales afin d'optimiser les dépenses potentielles des visiteurs.

À propos de FedDev Ontario

Depuis 13 ans, le gouvernement du Canada, par l'intermédiaire de FedDev Ontario, s'emploie à développer et à diversifier l'économie du Sud de l'Ontario en offrant des possibilités de financement et des services aux entreprises qui favorisent l'innovation, la croissance et la création d'emplois dans la région la plus peuplée du Canada. L'Agence a obtenu des résultats impressionnants, comme en témoignent les entreprises du Sud de l'Ontario qui créent des technologies novatrices, améliorent leur productivité, augmentent leurs revenus, créent des emplois et le progrès économique des collectivités de la région. Apprenez-en plus sur l'incidence de l'Agence dans le Sud de l'Ontario en explorant nos projets majeurs, notre bulletin L'actualité économique du Sud de l'Ontario et les comptes Twitter, Facebook , Instagram et LinkedIn de FedDev Ontario.

