La circulaire de la direction de la Banque Royale du Canada est maintenant disponible

TORONTO, le 2 mars 2023 /CNW/ - La Banque Royale du Canada (TSX: RY) (NYSE: RY) a annoncé aujourd'hui qu'elle a déposé son avis de convocation à l'assemblée annuelle et extraordinaire des détenteurs d'actions ordinaires, son avis de convocation à l'assemblée extraordinaire des détenteurs d'actions privilégiées de premier rang et sa circulaire de sollicitation de procurations 2023 auprès des autorités en valeurs mobilières.

La circulaire contient des renseignements sur les assemblées des actionnaires de RBC prévues le 5 avril 2023, notamment en ce qui concerne (i) l'élection des administrateurs, (ii) la nomination de l'auditeur de la banque, (iii) l'approbation d'une modification au régime d'options d'achat d'actions afin de prolonger la période d'exercice des options sur actions qui expirent pendant une période d'interdiction ou peu après et (iv) l'approbation d'une modification à notre règlement sur le capital-actions en vue d'augmenter la contrepartie globale maximale des actions privilégiées de premier rang et de modifier cette contrepartie afin d'y inclure seulement les actions privilégiées de premier rang en circulation à tout moment. Elle comprend également une description détaillée de l'évaluation, par le conseil d'administration de RBC, du rendement des membres de la Haute direction visés pour l'exercice 2022 et des décisions connexes relativement à la rémunération.

La manière dont nous créons de la valeur a toujours été aussi importante que nos réalisations elles-mêmes. Guidés par notre raison d'être, nous avons pour objectif d'offrir à nos clients, à nos employés, aux collectivités et à nos actionnaires une valeur unique à long terme. Pour en savoir plus sur le rôle actif que joue RBC dans l'accélération de la transition vers un avenir plus inclusif et durable, veuillez consulter le carrefour climatique sur notre site Web.

RBC a recours à la procédure de notification et d'accès pour remettre la circulaire et le rapport annuel 2022 à ses actionnaires. Ces documents sont accessibles en ligne sur notre site Web, sur le site Web de notre agent des transferts, la Société de fiducie Computershare du Canada, ainsi que ceux de SEDAR et d'EDGAR. Les actionnaires peuvent également demander une copie papier de ces documents, comme il est indiqué dans la circulaire et dans l'avis de disponibilité des documents de l'assemblée, qui seront envoyés aux actionnaires par la poste.

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 97 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos 17 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site rbc.com/collectivite-impact-social.

