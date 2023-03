Lukka choisit Edoardo Mortara de Maserati MSG Racing comme partenaire stratégique





Lukka renforce son implication dans la Formule E en s'associant au pilote professionnel Edo Mortara.

ZUG, Suisse, 2 mars 2023 /PRNewswire/ -- Lukka, le principal fournisseur institutionnel de données sur les cryptoactifs et de services de gestion des données, a le plaisir d'annoncer avoir établi une nouvelle collaboration avec Edo Mortara - pilote de Formule E de Maserati MSG Racing. Cette collaboration permettra d'associer la technologie et les services innovants de Lukka à l'un des pilotes de Formule E les plus brillants.

Grâce à cette alliance stratégique, Edo Mortara pourra tirer parti des produits de données et des services des experts en stratégie de données de Lukka sur la piste et en dehors. Pendant la course, Edo profitera de la suite de données de Lukka dans le cadre du partenariat élargi conclu avec l'équipe Maserati MSG Racing.

En dehors des jours de course, Edo tirera parti de la suite de produits de gestion de données cryptographiques de Lukka pour améliorer ses opérations commerciales personnelles. La passion d'Edo pour la technologie blockchain cadre parfaitement avec le fait qu'il est le premier pilote de sport automobile parrainé par Lukka en Formule E, qui est devenue l'une des compétitions de sport automobile les plus populaires ces dernières années en raison de l'accent mis sur les sources d'énergie durables.

S'exprimant au sujet de cette annonce, Edo a déclaré : « Dans le sport automobile, l'innovation et la capacité à s'adapter et à évoluer plus rapidement que la concurrence sont des éléments clés de la performance. Dans le cadre de notre partenariat élargi avec l'équipe, Lukka a déjà démontré le soutien inestimable que la société nous apporte tant sur la piste qu'en dehors. La saison dernière, la première année de notre partenariat avec Lukka, nous avons connu notre meilleure saison à ce jour, en terminant vice-champions du monde. C'est donc un honneur pour moi d'annoncer ce nouveau partenariat et de devenir le premier ambassadeur personnel du sport automobile pour Lukka. »

« Edo est un partenaire avec lequel il est naturel de collaborer, car sa profession bénéficie d'une connaissance de données de haute qualité dans le cadre de sa stratégie de compétition en Formule E », déclare Robert Materazzi, PDG de Lukka. « De plus, Edo comprend à quel point il est important que son équipe gagne. Nous n'aurions pas pu connaître le succès que nous avons aujourd'hui chez Lukka sans notre équipe - c'est le fondement des valeurs culturelles de Lukka. Bienvenue à Edo au sein de l'équipe Lukka ! »

À propos de Lukka

Fondée en 2014, la société Lukka est au service des entreprises les plus matures à l'égard des risques au monde, avec des données et des solutions logicielles institutionnelles. Lukka permet de réduire le décalage entre la complexité des données blockchain et les besoins commerciaux traditionnels. Sa clientèle est constituée de bureaux d'échange et de négociation d'actifs traditionnels et cryptographiques, de comptables certifiés et de cabinets d'expertise comptable, de contrôleurs et auditeurs financiers, d'administrateurs de fonds, de mineurs, de protocoles, de particuliers et de tous types d'entreprises qui travaillent avec les cryptoactifs. Tous les produits de Lukka sont créés pour répondre aux normes institutionnelles, telles que les contrôles SOC de l'AICPA et les normes ISO, qui mettent l'accent sur l'exactitude et l'exhaustivité. Lukka est une entreprise mondiale dont le siège social est situé aux États-Unis.

À propos d'Edoardo Mortara

L'Italo-Suisse Edoardo Mortara, 38 ans, est le pilote de course le plus ancien et le plus titré de Maserati MSG Racing. Réputé dans le sport automobile comme un spécialiste des circuits urbains, Edo a forgé sa réputation sur l'impitoyable circuit de rue de Guia à Macao et a été surnommé « M. Macao », en raison de ses 10 victoires (sept victoires en course principale) remportées sur ce circuit.

Après un passage réussi dans le très respecté championnat de voitures de tourisme DTM, où il a signé 10 victoires et 27 podiums, ainsi qu'un titre de vice-champion, Edo a rejoint la Formule E avec Venturi Racing pour la saison 4.

Malgré son statut de débutant, il a excellé lors de son premier week-end en montant sur le podium dès sa deuxième course, occupant la deuxième place après avoir mené le plus grand nombre de tours. Edo a ensuite remporté son premier triomphe lors du 50e e-Prix de Formule E pendant la saison 5, avant de renouer avec le succès lors de la saison 7 et de devenir le premier vice-champion du monde de la série.

Lors de la saison 8, Edo a de nouveau atteint de nouveaux sommets en réalisant la meilleure campagne de sa carrière, au cours de laquelle il a remporté quatre victoires et monté six fois au podium pour se battre à nouveau pour le titre de champion du monde.

