Test du système LED qui avertit les conducteurs en cas de verglas en cours à Susono, au Japon





Susono City, Stanley Electric Co., Ltd., Kaga FEI Co., Ltd., NTT Communications Corporation et Dassault Systèmes K.K. ont annoncé aujourd'hui qu'un système pour avertir les conducteurs en cas de verglas grâce à un lampadaire intelligent développé par les quatre entreprises est testé sur une route publique à Susono, au Japon, du 10 février au 31 mars. Le test permettra de vérifier l'efficacité du système pour prévenir le glissement des voitures et la chute des piétons dans une zone publique de Susono.

Pour l'essai, un lampadaire intelligent qui projette un avertissement lumineux (« Caution Ice ») sur la surface de la route a été installé sur un poteau en face du pont Yanagibata à Ishiwaki, dans la ville de Susono. Au cours de l'essai, les données d'une caméra IA de périphérie et de capteurs montés sur le lampadaire intelligent sont collectées et transmises via la communication mobile à un centre d'analyse, y compris en comparant le nombre d'accidents liés à la glace sur le site avant et après le test. De plus, les résidents seront interrogés pour voir si leur conscience des dangers liés à la glace est modifiée par le fonctionnement du système.

Les rôles de chaque entreprise sont les suivants :

Stanley Electric :

Développer, fabriquer et fournir des lampadaires LED et des équipements d'éclairage et de projection??

Kaga FEI :

Fournir une caméra IA de périphérie et des capteurs

Développer un système d'IA intégré

NTT Communications :

Mettre en oeuvre les communications mobiles (IoT Connect Mobile ® TypeS 1 )

TypeS ) Fournir une plateforme pour visualiser et stocker les données collectées (Things Cloud®2)

Dassault Systèmes :

Fournir une plateforme de jumeau virtuel 3 (plateforme 3DEXPERIENCE © )

(plateforme 3DEXPERIENCE ) Construire des jumeaux virtuels, la visualisation des données et l'analyse des scénarios en fonction des données du système et du terrain

Une fois que le système sera pleinement fiable et efficace, son déploiement dans d'autres municipalités sera promu en même temps que l'utilisation de lampadaires intelligents dans les pays émergents où l'éclairage routier est rare. En outre, en combinant les données du système avec les données météorologiques, etc., il sera possible de fournir des informations améliorées sur la conduite liées aux conditions météorologiques, notamment de prédire les embouteillages dans les zones où la neige est attendue, de mieux informer les conducteurs tout en soutenant également le travail des responsables de la route et de la circulation.

Le studio de conception KOEL4 de NTT Com se joindra au projet pour offrir des possibilités de recherche pour des applications commerciales. On s'attend à ce que le système puisse être appliqué dans des secteurs d'activité tels que les centres commerciaux et d'autres installations commerciales, ainsi que dans Park-PFI, une initiative publique financée par des fonds privés pour l'entretien et la gestion des parcs urbains au Japon.

Susono, qui a adopté le slogan de « La municipalité japonaise la plus orientée sur les citoyens », modernise activement ses zones urbaines grâce à l'introduction d'espaces piétons de conception universelle, de technologies avancées et d'analyses de données, dans le but d'atteindre l'objectif zéro accident mortel et moins de 200 blessures causées par des accidents par an d'ici 2025.

1 IoT Connect Mobile® TypeS est un service de communication de données mobiles basé sur eSIM.

2 Things Cloud® une plateforme IdO qui regroupe des fonctions de collecte, de visualisation, d'analyse et de gestion de données via des capteurs et des appareils connectés adaptés à des environnements professionnels spécifiques.

3 Plus qu'une copie numérique, le jumeau virtuel est une représentation du monde réel basée sur des modèles mathématiques et des principes scientifiques.

4 Le studio de conception KOEL a été créé en avril 2020 au Centre d'innovation de NTT Com, dédié à la création de nouvelles entreprises.

À propos de Stanley Electric

Stanley Electric Co., Ltd. a été fondé en 1920 pour fabriquer et vendre des ampoules automobiles et des ampoules spéciales. Aujourd'hui, la société est reconnue dans le monde entier pour les produits qu'elle fournit aux grands constructeurs automobiles. Depuis les premières LED à haute luminosité au monde en 1976, la société a développé de nombreux composants et autres éléments électroniques qui contribuent à la sécurité et à la conservation de l'énergie, y compris les lampadaires intelligents. Rendez-vous sur https://www.stanley.co.jp/

À propos de Kaga FEI

Kaga FEI Co., Ltd. est une société de commerce d'électronique qui vend des appareils électroniques grand public et industriels et des produits pour les automobiles, l'équipement AV, le matériel de communication et le matériel de traitement de l'information. La société et ses partenaires mondiaux fournissent également un support technique et des services de solutions qui combinent des technologies et des produits commerciaux, y compris des services de fabrication électronique, sur les marchés du monde entier. Rendez-vous sur https://www.kagafei.com/jp/

À propos de NTT Communications

NTT Communications relève les défis technologiques mondiaux en aidant les entreprises à utiliser des solutions gérées d'infrastructure informatique pour surmonter la complexité et les risques dans leurs environnements informatiques. Ces solutions sont soutenues par nos infrastructures mondiales, dont des réseaux publics et privés de premier plan, qui couvrent plus de 190 pays/régions, et plus de 500 000 m² d'installations de centre de données les plus avancées au monde. En tant que principal fournisseur des services et solutions d'entreprise du groupe DOCOMO, nous créons de la valeur en fournissant un soutien à l'échelle mondiale pour la restructuration du secteur et de la société, les nouveaux modes de travail et la transformation numérique dans les communautés. Avec NTT Ltd., NTT Data et NTT DOCOMO, nous sommes le Groupe NTT.

www.ntt.com | [email protected] Com | [email protected] Com

À propos de Dassault Systèmes

Dassault Systèmes, la société 3DEXPERIENCE, est un catalyseur du progrès humain. Nous proposons aux entreprises et aux particuliers des environnements virtuels collaboratifs pour imaginer des innovations durables. En créant des « expériences de jumeau virtuel » du monde réel avec notre plateforme et nos applications 3DEXPERIENCE, nos clients repoussent les limites de l'innovation, de l'apprentissage et de la production. Les 20 000 employés de Dassault Systèmes apportent de la valeur à plus de 300 000 clients de toutes tailles, dans tous les secteurs, dans plus de 140 pays. Pour plus d'informations, visitez https://www.3ds.com

