LITEON dévoile ses solutions de réseau privé RAN 5G et plus au salon MWC 2023





BARCELONE, 2 mars 2023 /PRNewswire/ -- Au salon MWC Barcelone 2023, LITEON Technology présente ses solutions privées 5G pour différents cas d'utilisation. Elles permettent aux opérateurs et aux intégrateurs de systèmes de garantir une portée plus précise et une meilleure connectivité globale en surmontant les défis liés à la rareté du spectre dans les zones denses du pays.

Étendre la portée de l'intérieur à l'extérieur pour prendre en charge les situations de réseaux privés composites

Pour les cas de réseaux privés 5G plus composites et diversifiées, comme les gares, les campus et les centres commerciaux, LITEON a lancé son dernier produit, la solution semi-extérieure, qui présente une puissance de transmission élevée et prend en charge deux architectures RAN différentes, AIO et O-RU. Prenons l'exemple du WiFi installé sous les sièges : contrairement aux autres solutions actuelles utilisées dans les stades, la solution RAN semi-extérieure de LITEON permet d'obtenir une connexion plus rapide et de meilleure qualité, tout en réduisant considérablement le nombre d'emplacements de petites cellules. Elle peut remplacer des centaines de points d'accès Wi-Fi par seulement une douzaine de RAN semi-extérieurs 5G couvrant une vaste zone, et la connectivité et la force du signal autour du stade restent à la hauteur des attentes des clients.

Fournir des petites cellules 5G et des produits O-RAN pour créer des applications d'usine intelligente efficaces

Alors que le modèle de l'industrie 4.0 progresse, les réseaux de données fiables sont des facteurs clés de différenciation dans les performances des usines et de la fabrication. Sur la base des réseaux privés 5G, les petites cellules 5G et les produits O-RAN de LITEON avec un spectre Sub-6 et mmWave constitueront un réseau de test 5G intégré de bout en bout sans précédent pour tester des applications typiquement industrielles conformément aux normes 5G les plus récentes.

LITEON collabore avec des partenaires télécoms pour présenter sa solution de déploiement en intérieur Beyond 5G mmWave

LITEON a également présenté une autre solution innovante de déploiement à l'intérieur des bâtiments avec l'EF mmWave et la surface intelligente reconfigurable (RIS), qui peut être fixée aux murs pour les rendre « intelligents » en redirigeant les ondes radio existantes dans une zone cible sans émettre d'ondes supplémentaires ni consommer d'énergie. Cette solution améliore la portée et les performances d'un réseau mmWave.

Le passage à la 5G accroît encore l'importance d'une ingénierie mmWave de haute qualité pour mettre en oeuvre des solutions intelligentes et des stratégies de densification afin de garantir une capacité élevée et une vaste portée. Grâce à notre partenariat avec RIS solutions, LITEON est en mesure de répondre à toutes les attentes de chacun de nos clients.

Dotées des équipements et fonctionnalités les plus récents et les plus avancés de LITEON, les solutions 5G et plus de LITEON aideront les clients à faire face aux défis posés par les réseaux privés.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2013155/1_Composite_Private_Network.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2013156/2_5G_Smart_Factory_Application.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2013157/3_mmWave_application.jpg

