CPP Investments s'associe à IKAV pour acquérir Aera Energy





Le partenariat accélérera la capacité d'Aera Energy à réduire davantage l'intensité en carbone et à soutenir le développement de la capture et du stockage du carbone et d'autres technologies émergentes.

TORONTO et HAMBOURG, Allemagne, 2 mars 2023 /PRNewswire/ -- Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments) s'associera au groupe international de gestion d'actifs IKAV pour acquérir le producteur d'énergie californien Aera Energy LLC.

En septembre 2022, IKAV, qui possède une expertise approfondie en matière d'énergies renouvelables ainsi qu'une solide expérience dans la gestion d'actifs énergétiques traditionnels aux États-Unis, a annoncé son intention d'acquérir Aera Energy. CPP Investments, l'un des plus grands investisseurs institutionnels au monde, a accepté d'acheter 49 % d'Aera Energy à IKAV. Créée sous la forme d'une coentreprise entre Shell et ExxonMobil, Aera Energy est le deuxième plus grand producteur de pétrole et de gaz de Californie et représente près de 25 % de la production de l'État.

IKAV, CPP Investments et Aera Energy reconnaissent que pour relever le défi complexe du changement climatique, il faudra innover à grande échelle dans l'économie mondiale. CPP Investments et IKAV ont l'intention d'aider Aera à trouver un équilibre entre ses efforts de transition énergétique et la nécessité de continuer à répondre à la demande d'énergie traditionnelle de la Californie en investissant dans un portefeuille d'énergies renouvelables qui alimentera les activités existantes d'Aera. Au fil du temps, les énergies renouvelables seront déployées sur l'ensemble des propriétés d'Aera, tandis que certaines infrastructures pétrolières et gazières existantes seront réutilisées pour créer une capacité de capture et de stockage du carbone.

Constantin von Wasserschleben, président d'IKAV, a commenté : « Nous sommes en phase avec CPP Investments dans notre engagement à réaliser une transition douce et durable vers les énergies renouvelables. En proposant une solution énergétique à Aera qui lie la croissance des énergies renouvelables à l'exploitation sûre et responsable des actifs énergétiques traditionnels, nous prenons les bonnes mesures pour équilibrer la demande énergétique de la Californie avec ses futurs objectifs climatiques. »

Bruce Hogg, directeur général, responsable des énergies durables chez CPP Investments, a commenté : « Notre investissement dans Aera Energy s'inscrit dans la lignée d'un certain nombre d'investissements que nous avons réalisés et qui aideront la Californie à réaliser la transition vers des approvisionnements énergétiques sûrs et respectueux de l'environnement, tout en offrant des rendements ajustés au risque à long terme pour le fonds CPP. CPP Investments est convaincu que le fait de permettre la réduction des émissions et la transformation des entreprises dans le secteur de l'énergie peut générer des rendements élevés pour les investisseurs à long terme dans le cadre de la transition de l'ensemble de l'économie, et le partenariat avec un investisseur comme IKAV, qui partage les mêmes valeurs, représente une excellente occasion d'appliquer cette approche d'investissement dans la décarbonisation. »

Erik Bartsch, président et PDG d'Aera Energy, a commenté : « Nous sommes enthousiasmés par la participation conjointe d'IKAV et de CPP Investments dans Aera Energy. Cela nous indique qu'ils croient en la nécessité de répondre aux besoins énergétiques des Californiens pour les décennies à venir et qu'ils ont confiance en notre capacité à fournir des solutions innovantes qui aideront l'État à atteindre ses objectifs climatiques audacieux. Aera continuera à alimenter l'économie californienne et à incarner ses valeurs de soin exceptionnel pour les personnes et l'environnement.?Nous restons également attachés aux principes qui font de nous un employeur de choix et un partenaire précieux dans les communautés où nous vivons et travaillons. »?

À propos d'IKAV

IKAV est un groupe international de gestion d'actifs dont le siège social est situé en Allemagne, avec des bureaux locaux au Luxembourg, en Italie, en Espagne, au Portugal, aux États-Unis et en France. Le groupe a été créé en 2010. Il fournit aux investisseurs institutionnels des solutions d'investissement couvrant une large gamme d'actifs énergétiques d'infrastructure, notamment l'énergie solaire, l'énergie solaire concentrée, l'énergie éolienne, l'efficacité énergétique, la géothermie, les centrales thermiques et l'amont. IKAV est un investisseur de type « buy & hold » avec un modèle d'entreprise verticalement intégré afin d'optimiser son portefeuille d'investissement et de rendre ses actifs conformes à la stratégie mondiale de zéro émission nette au cours des prochaines décennies. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site ikav.com.

À propos de CPP Investments

Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investmentstm) est un organisme de gestion de placements professionnel qui gère le fonds dans l'intérêt supérieur de 21 millions de cotisants et de bénéficiaires du Régime de pensions du Canada. Afin de diversifier les portefeuilles d'actifs, des investissements sont effectués dans le monde entier dans des actions publiques, des actions privées, des biens immobiliers, des infrastructures et des titres à revenu fixe. Ayant son siège social à Toronto et des bureaux à Hong Kong, Londres, Luxembourg, Mumbai, New York, San Francisco, São Paulo et Sydney, CPP Investments est régi et géré indépendamment du Régime de pensions du Canada et sans lien de dépendance avec les gouvernements. Au 31 décembre 2022, le fonds s'élevait à 536 milliards de dollars. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.cppinvestments.com ou suivez l'entreprise sur LinkedIn, Facebook ou Twitter.

À propos d'Aera Energy LLC

Aera Energy est une société californienne, leader de longue date dans le secteur de l'énergie, qui représente près de 25 % de la production pétrolière de l'État. Créée en 1997, elle a son siège à Bakersfield et est connue pour ses excellentes performances en matière de sécurité et d'environnement, ses pratiques commerciales innovantes, l'application de technologies de pointe, une culture d'entreprise dynamique et un partenariat communautaire apprécié. Avec des opérations centrées sur la vallée de San Joaquin, une grande partie de la production pétrolière d'Aera provient du comté de Kern. Aera a également des opérations actives sur le terrain dans les comtés de Ventura, Monterey et Fresno. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.aeraenergy.com ou suivez l'entreprise sur LinkedIn, Facebook ou Twitter.

