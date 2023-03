Huawei lance une série de solutions de portefeuilles améliorées pour l'infrastructure numérique





BARCELONE, Espagne, 2 mars 2023 /CNW/ - En 2022, Huawei a lancé la série de solutions de portefeuilles pour les centres de données, les campus, les sites numériques et le réseau étendu (WAN). Avec cette série, Huawei espérait aider le gouvernement et les entreprises clientes à bâtir une infrastructure numérique plus rapidement et efficacement, et permettre la transformation numérique de l'industrie. À l'occasion du MWC 2023, Michael Ma, président de la division de la gestion et des solutions du portefeuille de produits TIC de Huawei, présentera de nouveau plusieurs solutions de portefeuilles améliorées à des clients internationaux.

Les solutions de portefeuilles, axées sur les scénarios de l'industrie de grande valeur, planifient et harmonisent les principales caractéristiques des produits pour chaque scénario. Les fonctions sont intégrées au préalable et vérifiées dans les solutions, et chaque solution règle un type de problème commun dans de multiples industries. Selon Michael Ma, lors de multiples moments de communication de haut niveau avec les clients au MWC 2023, depuis le lancement des solutions de portefeuilles par Huawei en juillet 2022, leur valeur a progressivement émergé dans les trois aspects suivants depuis leur application du côté client et partenaire depuis plus de six mois.

Premièrement, aider les clients à lancer rapidement des services pour accélérer le succès de l'entreprise. En fonction de l'accumulation de capacités communes dans plusieurs scénarios de grande valeur de l'industrie, des configurations typiques axées sur les scénarios sont formées dans les solutions de portefeuilles, ce qui réduit la charge de travail liée à la sélection des produits et à la conception des solutions, tout en réduisant le temps de mise en oeuvre des services.

Deuxièmement, il faut construire une architecture technique de pointe qui peut évoluer à l'avenir. Les solutions de portefeuilles renforcent la compétitivité en s'appuyant sur les produits de pointe de Huawei et sur une collaboration efficace entre les produits. En outre, grâce à une architecture ouverte et à des technologies avancées, les solutions de portefeuilles garantissent l'évolution continue et de pointe de l'infrastructure numérique des clients et améliorent leur RCI.

Troisièmement, facilité de déploiement et d'exploitation et maintenance. La complexité des technologies des TIC pose des défis pour la construction et l'exploitation et l'entretien. Les solutions de portefeuilles facilitent le déploiement sur place grâce à l'intégration préalable et à la vérification, et fournissent divers outils et modèles pour améliorer le déploiement et l'efficacité d'exploitation et de maintenance.

Au MWC 2023, Huawei présentera des solutions de portefeuilles comme la solution de portefeuille de réserves de ressources à haute performance, la solution de portefeuilles unifiée de reprise après sinistre et la solution de portefeuille de réserves de ressources hyperconvergées dans le domaine des centres de données lors d'expositions, au Sommet sur la transformation numérique de Huawei, et de dialogues de haut niveau. De plus, dans le cadre de la solution de portefeuilles centralisée de reprise après sinistre, Huawei lancera la technologie de protection contre les rançongiciels (MRP) multicouches fondée sur la collaboration en matière de réseau et de stockage, qui a attiré beaucoup d'attention de la part de l'industrie et améliorera grandement la fiabilité des centres de données. Huawei présentera également des solutions de portefeuilles comme un réseau de production convergent, un réseau de bureau simplifié et une conférence de bureau intelligente dans le domaine des campus. Cette fois-ci, Huawei lancera également officiellement le réseau de production convergent basé sur les principaux produits IP+POL. Le réseau de production convergent offre une grande fiabilité, un service d'itinérance continu et des appareils de qualité industrielle, répond aux exigences de réseau dans de multiples scénarios de production sur les campus et fournit des réseaux porteurs efficaces pour la production numérique des entreprises. Dans le domaine du réseau étendu (WAN), Huawei présente des solutions de portefeuilles comme le WAN industriel, le réseau fixe des FAI et le WAN d'entreprise. Le réseau étendu de l'industrie utilise la solution OSU de bout en bout, qui offre un isolement physique à 100 %, une grande fiabilité et une faible latence. Les coupes SRv6+FlexE sont utilisées pour offrir des services sur un seul réseau, répondant à des exigences d'assurance différenciées pour différents services.

En 2023, d'une part, Huawei optimisera continuellement les solutions de portefeuilles en fonction des scénarios des clients. D'un autre côté, Huawei renforcera la construction de partenariats et la coopération. Les solutions de portefeuilles sont intégrées au préalable pour améliorer la compétitivité des solutions et réduire les difficultés de développement secondaire et les investissements, créant ainsi une nouvelle valeur pour les partenaires. Lors du MWC 2023, de nombreux clients et partenaires ont exprimé une volonté de coopération préliminaire avec Huawei pour l'introduction des solutions de portefeuilles dans la construction d'infrastructures numériques.

