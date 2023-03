OpenLight annonce la disponibilité de la première trousse de conception de procédé pour accélérer la mise à l'essai des composants





Un nouveau produit offre de la souplesse pour la mise à l'essai en laboratoire et améliore la précision de la conception de circuits intégrés photoniques pour accélérer la mise en marché

MOUNTAIN VIEW, Californie, le 2 mars 2023 /CNW/ -- Afin de mieux connaître les technologies de procédé et d'accroître l'accessibilité des circuits intégrés photoniques (CIP), OpenLight a annoncé aujourd'hui la disponibilité générale de sa trousse de conception de procédé PDK Sampler. La trousse PDK Sampler est un circuit intégré photonique unique au niveau de la matrice qui contient les composants de la trousse de conception de procédé standard d'OpenLight, permettant aux clients de tester de manière exhaustive les éléments de la trousse dans leur propre laboratoire et de valider les modèles afin d'obtenir un succès à la première tentative dans une bande PH18DA. Les composants comprennent le laser hétérogène d'OpenLight, l'amplificateur optique, le modulateur EAM PAM4 100G et d'autres composants actifs et passifs du procédé PH18DA de Tower.

L'adoption de nouvelles technologies de procédé implique souvent une courbe d'apprentissage abrupte et représente un défi fréquent pour les clients, en particulier avec les récentes avancées dans le domaine de la photonique sur silicium. Cette nouvelle offre de l'industrie fournit un raccourci permettant aux clients de tester immédiatement des éléments individuels de la trousse de conception de procédé en obtenant directement des données de laboratoire avant d'enregistrer une conception personnalisée de circuit intégré photonique. En testant les composants de la trousse de conception de procédé dans leurs propres laboratoires, les clients ont davantage confiance dans le procédé PH18DA de Tower et peuvent sonder les circuits intégrés photoniques de façon optique et électrique.

« Grâce à ce circuit intégré photonique unique "tout garni" offert par Tower Semiconductor, les clients ont un meilleur point d'observation pour échantillonner chaque composant de la trousse de conception de procédé disponible sur notre plateforme ouverte, a déclaré M. Adam Carter, chef de la direction d'OpenLight. OpenLight a pour mission d'être le premier à permettre à l'industrie de disposer des bons outils de conception et d'accélérer l'utilisation des circuits intégrés photoniques à grande échelle dans une grande variété de marchés et d'applications. Nous avons hâte de préparer le terrain pour les conceptions de prochaine génération grâce à notre puissante trousse PDK Sampler. »

« OpenLight continue de compléter l'offre actuelle de fonderie à plateforme ouverte de Tower, a déclaré Marco Racanelli, vice-président principal et directeur général de l'unité commerciale des semi-conducteurs analogiques de Tower Semiconductor. En tant que partenaire d'OpenLight, ce changement rendra le procédé PH18DA de Tower plus accessible pour nos clients mutuels et les aidera à tirer le meilleur parti de notre technologie. »

OpenLight a été lancée en tant qu'entreprise indépendante en juin 2022, introduisant la première plateforme de photonique sur silicium ouverte au monde avec composantes III-V intégrées. L'entreprise a annoncé la disponibilité générale de sa trousse de conception de procédé en novembre dernier.

La trousse PDK Sampler d'OpenLight comprend deux CPI. Pour communiquer avec OpenLight au sujet de la disponibilité et du prix les plus récents, veuillez communiquer avec [email protected] Pour tout complément d'information, visitez https://openlightphotonics.com/.

À propos d'OpenLight

OpenLight possède des décennies d'expérience en conception photonique. Nos équipes de direction et d'ingénierie fournissent la première plateforme ouverte de photonique sur silicium au monde avec des lasers intégrés afin d'améliorer la performance, l'efficacité énergétique et la fiabilité des conceptions pour les applications de télécommunications, de centres de données, de LiDAR, de soins de santé, de CHP, d'IA et d'informatique optique. Avec plus de 200 brevets, OpenLight apporte des solutions optiques à des endroits où il n'y en avait jamais eu auparavant et permet des technologies et des innovations qui n'étaient pas possibles auparavant. L'entreprise a son siège social à Santa Barbara, en Californie, et des bureaux dans la Silicon Valley. Pour en savoir plus, consultez www.openlightphotonics.com

