FNB Harvest annonce le dépôt du prospectus provisoire pour FNB Harvest diversifié de revenu d'actions et FNB Harvest de revenu Voyages et loisirs





Groupe de portefeuilles Harvest Inc. (« Harvest ») a le plaisir d'annoncer qu'elle a déposé un prospectus provisoire auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières pour le FNB Harvest diversifié de revenu d'actions (« HRIF ») et le FNB Harvest de revenu Voyages et loisirs (« TRVI »). Ces FNB sont conçus pour offrir aux investisseurs canadiens un accès à des portefeuilles de placement innovateurs avec un revenu mensuel.

"Harvest continue d'introduire des FNB de revenu d'actions uniques qui ajoutent de la valeur aux investisseurs canadiens alors qu'ils recherchent des produits de revenu mensuel avec des objectifs de croissance." a déclaré Michael Kovacs, président et chef de la direction de Harvest. "Le nouveau FNB Harvest diversifié de revenu d'actions (« HRIF ») offre aux investisseurs un revenu mensuel attrayant grâce à un panier équipondéré de FNB Harvest sans effet de levier."

HRIF cherche à fournir aux porteurs de parts des distributions en espèces mensuelles élevées et la possibilité d'une plus-value du capital en investissant, sans effet de levier, dans un portefeuille de fonds communs de placement négociés en bourse gérés par le gestionnaire qui sont inscrits à une bourse canadienne reconnue et qui engagent dans les stratégies d'appels couverts.

"Nous sommes également ravis de proposer un produit de revenu basé sur le succès du portefeuille FNB Harvest indiciel Voyages et loisirs. Une première au Canada et maintenant avec la capacité de générer des revenus mensuels attrayants." a ajouté Kovacs. "Le secteur des voyages et des loisirs connaît un fort rebond depuis la pandémie, car la demande refoulée entraîne une augmentation de l'activité de voyage dans un secteur qui a déjà une grande dynamique de croissance derrière lui."

TRVI cherche à reproduire, dans la mesure du possible et avant déduction des frais et dépenses, le rendement de Solactive Travel & Leisure Index et à fournir aux porteurs de parts des distributions en espèces mensuelles. le FNB Harvest diversifié de revenu d'actions Harvest investit principalement, directement ou indirectement, dans les actions du Solactive Travel & Leisure Index, ou tout successeur de celui-ci, tout en vendant des options d'achat couvertes sur jusqu'à 33 % des titres du portefeuille. Le niveau de vente d'options d'achat couvertes peut varier en fonction de la volatilité du marché et d'autres facteurs.

Harvest, un gestionnaire de fonds d'investissement inscrit et gestionnaire de portefeuille, agira en tant que promoteur, fiduciaire, gestionnaire et gestionnaire de portefeuille de HRIF et TRVI et sera responsable de l'administration de HRIF et TRVI.

Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site www.harvestportfolios.com, écrire à [email protected] ou composer sans frais le 1 866 998-8298.

À propos de Groupe de portefeuilles Harvest Inc.

Fondé en 2009, Harvest est un gestionnaire canadien indépendant de fonds de placement qui gère 3,2 milliards de dollars d'actifs pour le compte d'investisseurs canadiens. À FNB Harvest, nos principes directeurs reposent sur la création de richesse pour nos clients, grâce à la détention de titres d'entreprises solides offrant un potentiel de croissance et de production d'un revenu stable au fil du temps. FNB Harvest offre une gamme novatrice de fonds négociés en bourse, de fonds communs de placement et de produits de fonds structurés cotés en bourse qui sont conçus pour satisfaire les besoins des investisseurs en matière de croissance et de revenus à long terme. Nous sommes fiers de créer des solutions de placement éprouvées qui répondent aux attentes de nos investisseurs.

Abonnez-vous à notre bulletin mensuel :

https://harvestportfolios.com/subscribe

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :

Un prospectus provisoire contenant des renseignements importants sur les titres du FNB Harvest diversifié de revenu d'actions et du FNB Harvest de revenu Voyages et loisirs a été déposé auprès des commissions des valeurs mobilières ou des autorités similaires dans toutes les provinces et tous les territoires du Canada. Le prospectus provisoire doit encore être complété ou modifié. Une copie du prospectus provisoire est disponible sur SEDAR (www.sedar.com). Il n'y aura pas de vente ou d'acceptation d'une offre d'achat des titres tant qu'un visa pour le prospectus final n'aura pas été émis.

Les commissions, les frais de gestion et les dépenses peuvent tous être associés aux FNB. Les FNB ne sont pas garantis, leurs valeurs changent fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se répéter.

Communiqué envoyé le 2 mars 2023 à 13:15 et diffusé par :