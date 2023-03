InvestCloud lance White FMB+





InvestCloud, le chef de file mondial de la transformation numérique pour le secteur financier gérant plus de 6 trillons USD d'actifs, a annoncé aujourd'hui la sortie de la prochaine évolution d'InvestCloud White, baptisée InvestCloud White FMB+. La nouvelle offre de produits comprend des solutions intégrées InvestCloud pour le front, le mid et le back office, ainsi que des services simples de gestion patrimoniale multicanaux pour fournir des outils complets aux conseillers et autres gestionnaires de patrimoine.

La solution InvestCloud du front au back office illustre l'investissement continu d'InvestCloud pour soutenir une plus grande efficacité opérationnelle et simplifier la complexité des activités habituelles pour les clients de gestion patrimoniale. FMB+ comprend les meilleures applications d'InvestCloud pour la communication client, la planification, le trading et la comptabilité, ainsi que l'externalisation des processus d'affaires (BPO). Le centre BPO d'InvestCloud est situé à Carlsbad, en Californie, et est actuellement utilisé par des clients tels que William Blair dans leur offre SYSTM.

Mark Trousdale, directeur marketing d'InvestCloud, déclare à propos de la nouvelle offre White FMB+ : « Il existe une opportunité considérable pour fournir d'énormes gains d'efficacité aux clients de gestion patrimoniale en raison des défaillances des acteurs existants sur ce marché. Beaucoup ont prétendu offrir une plateforme intégrée, mais en réalité, ils ne disposent pas de plateforme unique. Leurs solutions sont dispersées sur de nombreuses plateformes, et chaque implémentation client est une version différente, ce qui se traduit par de nombreuses branches de code différent : le comble de l'inefficacité. C'est pourquoi les implémentations de ces plateformes durent souvent de 3 à 4 ans, avec un taux d'échec élevé. »

Yaela Shamberg, cofondatrice et directrice des produits, Digital Wealth, InvestCloud, déclare : « Nous sommes ravis de mettre sur le marché cette offre importante. La plupart des acteurs sont toujours confrontés à des problèmes de codage en dur hérités qui affligent ce secteur. Pour les clients, cela signifie une version patchworkée de leur code, qui rend la maintenance impossible. » Et Shamberg d'ajouter : « Nous sommes fiers que White FMB+ bouleverse en profondeur ces normes et montre ce que la puissance du vrai numérique peut offrir. Notre plateforme unique de bout en bout répond aux besoins technologiques et de maintenance, avec une approche native du cloud, sans code, permettant une personnalisation et une efficience à grande échelle. »

À propos d'InvestCloud

InvestCloud est une entreprise mondiale spécialisée dans les plateformes numériques qui permettent le développement de solutions financières, préintégrées dans le cloud. L'entreprise propose des expériences client à la demande et des solutions opérationnelles intuitives grâce à une gamme d'applications modulaires en constante évolution, favorisant ainsi des produits très performants, notamment la communication (portails clients, portails de conseillers, mobilité et autres), la planification (basée sur les objectifs, flux de trésorerie, conseil numérique, propositions et autres), le shopping et la vente (place de marché numérique pour les produits financiers) et la bibliothèque d'applications (IBOR, ABOR, performance et autres). InvestCloud, dont le siège social se trouve à Los Angeles, compte plus de 20 bureaux dans le monde, notamment à New York, Londres, Genève, Singapour, Tokyo et Sydney. InvestCloud gère des trillions d'actifs pour des centaines de clients très divers : depuis les plus grandes banques du monde aux gestionnaires de patrimoine, en passant par les gestionnaires d'actifs et les sociétés de services d'actifs.

Parmi ses clients, InvestCloud compte aujourd'hui plus de 150 gestionnaires d'actifs, plus de 400 gestionnaires de patrimoine et plus de 140 000 conseillers financiers individuels. Rien qu'en Amérique du Nord, InvestCloud compte huit des dix premières banques américaines et sept des dix premiers promoteurs de comptes gérés américains.

Plus d'informations sur InvestCloud.com.

