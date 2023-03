Huawei fournira une technologie à l'une des plus grandes centrales électriques SER d'Europe centrale et orientale





KLECZEW, Pologne, 2 mars 2023 /PRNewswire/ -- La plus grande ferme hybride d'Europe centrale et orientale sera construite en Pologne, combinant une centrale photovoltaïque et une centrale éolienne d'une capacité totale de 205 MW. La production annuelle fournira de l'électricité à plus de 100 000 foyers et réduira les émissions de CO2 de près de 160 tonnes. Pour développer l'infrastructure technologique de la centrale, Huawei fournira 710 onduleurs de chaîne et 23 postes de transformation intelligents. La ferme hybride est en cours de construction sur des terrains d'exploitation minière à Kleczew, dans la voïvodie de Wielkopolska.

Le parc solaire et éolien de Kleczew est situé sur des terrains d'anciennes mines. Il sera l'un des plus grands parcs d'énergies renouvelables d'Europe centrale et orientale et le premier projet en Pologne, à une si grande échelle, à combiner les technologies photovoltaïque et éolienne. La première phase de construction comprend la construction d'une centrale photovoltaïque de 193 MWp et d'une centrale éolienne de 12 MW. Dans le cadre de cet investissement, Huawei fournira 23 postes de transformation intelligents et 710 onduleurs, l'un des composants clés de la centrale photovoltaïque. Le rendement énergétique annuel supposé de la centrale photovoltaïque est d'environ 222 GWh et celui du parc éolien d'environ 47 GWh. Le parc hybride de Kleczew sera en mesure de répondre aux besoins énergétiques de plus de 100 000 ménages.

Huawei participe depuis plusieurs années au développement du secteur énergétique moderne avec des solutions photovoltaïques intelligentes. Je suis extrêmement heureux que nos technologies puissent soutenir de manière proactive la transformation verte de la Pologne dans des projets aussi essentiels que la centrale électrique hybride de Kleczew. Il s'agit d'un investissement très important sur la voie de la décarbonisation complète de l'économie polonaise et de la fourniture d'une énergie verte, propre et rentable à l'ensemble de la société. - affirme Ryszard Hordy?ski, directeur de la stratégie et des communications de Huawei Pologne.

L'investisseur de Kleczew Solar & Wind est le groupe Lewandpol ; le gestionnaire d'actifs est Ergy, le groupe Electrum est chargé de l'entreprise générale et de la mise en oeuvre du régulateur de puissance active et réactive, Renedium.

Il s'agit d'un projet d'importance stratégique pour la décarbonisation de l'économie polonaise. Les fournisseurs et les entrepreneurs impliqués dans la chaîne d'approvisionnement ont été soigneusement sélectionnés, afin de garantir l'efficacité et la fiabilité pendant et au-delà de la période de construction de la centrale. Nous sommes convaincus que nous coopérerons avec les meilleurs fournisseurs, dont Huawei, déjà connu sur le marché polonais comme un fournisseur fiable d'onduleurs haut de gamme. - a déclaré Marcin Kuprel, PDG d'Ergy.

Huawei tire parti de ses avantages en matière de technologies numériques et d'électronique de puissance, et innove en intégrant ses technologies numériques établies aux technologies PV, de stockage d'énergie, de cloud et d'IA. Huawei propose des solutions intelligentes de PV+stockage pour trois principaux scénarios de production, de transport, de distribution et de consommation d'énergie : Solution PV intelligente à l'échelle des services publics, Solution PV intelligente C&I et Solution PV intelligente résidentielle. Ces solutions réduisent le coût moyen pondéré de l'électricité (LCOE) des centrales photovoltaïques tout au long de leur durée de vie et améliorent les performances de formation du réseau, faisant du photovoltaïque une source d'énergie primaire.

La sélection des onduleurs et des postes de transformation intelligents par nos partenaires commerciaux est la meilleure confirmation de la haute qualité et de la fiabilité de notre technologie. L'investissement de Kleczew Solar & Wind est à la fois l'aboutissement de nombreuses années de coopération commerciale globale et un facteur important pour le développement futur des centrales hybrides. La confiance des partenaires commerciaux : Ergy, Electrum et l'investisseur Lewandpol dans nos produits nous remplit de fierté et nous motive à poursuivre notre travail, au nom du développement de sources d'énergie sans émissions. Il convient de noter que les onduleurs Huawei ont été les premiers en Pologne à recevoir une certification obligatoire indéfinie pour tous les onduleurs photovoltaïques. - ajoute Pawe? Strza?kowski, représentant principal des comptes, Digital Power, Huawei Pologne.

La partie photovoltaïque de la centrale solaire et éolienne de Kleczew est construite avec la participation d'Electrum, Jinko Solar, Budmat et Tele-Fonika Kable.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2013200/project_picture.jpg

