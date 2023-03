La solution Intelligent Cloud-Network de Huawei crée une base numérique pour une expérience ultime grâce à des réseaux simplifiés





BARCELONE, Espagne, 2 mars 2023 /PRNewswire/ -- Lors du Mobile World Congress (MWC) 2023, Huawei a organisé son « IP Club Carnival » annuel, qui réunit les meilleurs analystes et professionnels du secteur pour explorer l'avenir des réseaux IP. Lors de cet événement, Huawei s'est penchée sur les derniers changements apportés aux scénarios de services aux entreprises et a présenté sa solution « Intelligent Cloud-Network » avec quatre capacités améliorées (architecture simplifiée, expérience ultime, opérations et maintenance (O&M) simplifiées, et fiabilité extrême) accélérant encore la transformation numérique des entreprises.

Selon Steven Zhao, le travail hybride est devenu la nouvelle norme, et la vidéoconférence est désormais reconnue comme un outil de bureau et de production indispensable. Sur l'internet d'aujourd'hui, le trafic vidéo représente plus de 80 % du trafic total. Selon les estimations, montrent que d'ici 2025, 90 % des entreprises, notamment celles des secteurs de la fabrication et du commerce de détail, déploieront leurs services sur le cloud.

En raison de la forte augmentation de la taille et de la complexité des réseaux, 80 % des entreprises doivent composer avec plus de 20 systèmes d'exploitation et de maintenance. En particulier, les réseaux de campus, les réseaux étendus (WAN) et les réseaux de centres de données (DCN) dépendent fortement d'une approche manuelle en matière d'O&M. Pour relever ces défis, Huawei a entièrement mis à niveau sa solution Intelligent Cloud-Network en y intégrant quatre capacités majeures : architecture simplifiée, expérience ultime, O&M simplifiées et fiabilité extrême.

Pour les réseaux de campus, Huawei a entièrement mis à niveau sa solution CloudCampus 3.0 et a dévoilé des produits phares, notamment le commutateur principal de classe entreprise de nouvelle génération CloudEngine S16700 et le premier Wi-Fi 7 AP AirEngine 8771-X1T de classe entreprise. En outre, Huawei a dévoilé une solution intelligente d'assurance de vidéoconférence et une solution EasyBranch.

En ce qui concerne les réseaux de centres de données, Huawei a lancé la solution Easy CloudFabric mise à niveau grâce à des innovations logicielles et matérielles. Plus précisément, Huawei a lancé CloudEngine 16800-X, le premier commutateur de centre de données du secteur conçu pour une puissance de calcul diversifiée, afin d'aider les clients de tous les secteurs à passer à l'ère du calcul diversifié. En collaboration avec un client pionnier, Huawei a également lancé la solution de réseau de conduite autonome de centre de données L3.5+, leader du secteur. Grâce à de nouvelles améliorations qui facilitent l'évolution, le déploiement et les capacités d'exploitation et de maintenance, cette solution évolutive permet d'atteindre une convergence élevée des applications et des réseaux tout en créant l'expérience ultime pour les réseaux multi-cloud et hétérogènes.

S'agissant des réseaux étendus, Huawei a redéfini les réseaux étendus sur le cloud grâce à sa solution CloudWAN 3.0 entièrement mise à niveau qui simplifie les réseaux, les architectures et les appareils. Huawei a également dévoilé le NetEngine 8000 F8, un routeur de transport convergent multi-services. Doté de caractéristiques exceptionnelles telles qu'un réseau unique pour tous et une orientation intelligente du trafic, ce produit riche en fonctionnalités convient parfaitement aux clients qui souhaitent réduire les coûts de construction du réseau tout en améliorant l'efficacité des bureaux et des opérations.

Les offres de Huawei en matière de réseaux de communication de données répondent aux besoins des clients et des partenaires de divers secteurs d'activité dans plus de 170 pays et régions, y compris les entreprises du classement Fortune Global 500. Huawei continuera à travailler avec ses partenaires dans un esprit de coopération ouverte et d'innovation continue, à plonger profondément dans diverses industries, à améliorer la compétitivité des réseaux intelligents en cloud et, finalement, à créer une plus grande valeur pour les clients et l'industrie en général.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2013165/image_986294_40312744.jpg

