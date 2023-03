En plantant des arbres, la Nation Kaska crée des emplois durables et fait progresser l'action climatique





LOWER POST, BC, le 2 mars 2023 /CNW/ - Le Canada possède aujourd'hui la troisième superficie forestière en importance au monde, dont environ soixante millions d'hectares de forêts situées en Colombie-Britannique. Composées principalement de conifères, les forêts de la Colombie-Britannique abritent de précieux écosystèmes, des espèces sauvages locales et différents habitats. En collaboration avec des organisations de tous les coins du pays, soit des provinces et territoires, des municipalités, des organisations privées, des communautés autochtones et des organismes locaux, le gouvernement du Canada entend planter deux milliards d'arbres pour s'attaquer au défi climatique au moyen de solutions naturelles, pour établir des chaînes d'approvisionnement sobres en carbone et pour créer de bons emplois durables.

À cette fin, le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé aujourd'hui une contribution de 300 000 $ au projet de stratégie de renforcement des capacités du conseil Daylu Dena de la Nation Kaska. Les fonds proviennent du Programme 2 milliards d'arbres, qui a pour but d'encourager et de soutenir le lancement de projets de plantation d'arbres.

Le conseil Daylu Dena de la Nation Kaska plantera 10 000 arbres dans la réserve à Lower Post, tout au nord de la Colombie-Britannique, afin de réhabiliter des terres qui ont été ravagées en 2018 par le feu de forêt de Lutz Creek. La plantation d'arbres permettra de séquestrer des gaz à effet de serre et d'agrandir la forêt boréale. En misant à la fois sur la sylviculture (techniques permettant la création et l'exploitation de forêts) et sur le savoir autochtone, les membres de la communauté pourront participer à des activités de plantation d'arbres qui stimuleront l'économie locale.

En plus de créer un environnement plus sain qui contribuera au bien-être de la communauté Kaska, le projet de plantation d'arbres créera également des emplois durables et augmentera l'indépendance économique de la Nation Kaska. Une formation sur les techniques de plantation d'arbres et l'aménagement des forêts sera offerte dans le cadre de la stratégie de renforcement des capacités du conseil Daylu Dena, et des études de faisabilité seront réalisées pour les futurs sites de plantation et les serres à aménager en vue d'opérations de plantation pour le long terme.

Ce genre de projets permet au Canada de faire équipe avec les communautés autochtones pour aider à restaurer des habitats précieux, à protéger la biodiversité et à lutter contre les changements climatiques.

«?L'engagement du Canada de planter deux milliards d'arbres constitue un élément phare de nos efforts collectifs pour lutter contre la double crise des changements climatiques et de la perte de biodiversité. Le partenariat que nous avons conclu avec le conseil Daylu Dena permettra de planter 10 000 arbres pour aider à restaurer des terres ravagées par le feu de forêt de Lutz Creek. En plus d'améliorer la qualité de l'air et de l'eau, le projet enrichira la biodiversité locale et créera des emplois durables.?»

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« Je suis emballée de participer à un projet qui apportera des solutions au dérèglement climatique, et j'espère que notre plan de plantation permettra d'ombrager les habitations et de donner plus d'intimité aux ménages de la communauté. »

Vanessa Law

Directrice des terres, conseil Daylu Dena

