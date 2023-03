SS&C Blue Prism nommé leader de l'automatisation des processus robotiques dans un rapport d'analyse du 1er trimestre 2023





SS&C Blue Prism a été nommé leader dans un rapport d'analyse indépendant après évaluation des catégories Offre actuelle, Stratégie et Présence sur le marché

WINDSOR, Connecticut, 2 mars 2023 /PRNewswire/ -- SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC) annonce aujourd'hui que SS&C Blue Prism a été nommé « Leader » The Forrester Wavetm : Robotic Process Automation, Q1 2023.

Évaluée parmi les 15 meilleures fournisseurs, SS&C Blue Prism a obtenu les meilleurs notes possibles dans les critères suivants : vision, feuille de route, flexibilité et transparence des prix, écosystème de partenaires, sécurité, déploiement de robots, capacités low-code/no-code, environnement de conception et contrôle des applications.

Le rapport, rédigé par Bernard Schaffrik, analyste principal chez Forrester, indique que « Blue Prism était auparavant connu comme un fournisseur pur de services RPA (automatisation des processus robotiques), mais son acquisition par SS&C et l'augmentation subséquente des investissements en R&D en ont fait une plateforme d'automatisation qui utilise toujours la RPA comme technologie de base. Elle [SS&C Blue Prism] aborde désormais les besoins d'automatisation de ses clients sous l'angle des processus d'affaires. » En outre, le rapport indique que « stratégiquement, SS&C Blue Prism entend continuer à mettre en oeuvre sa propriété intellectuelle grâce à la combinaison des anciens ensembles de produits de SS&C et de Blue Prism dans sa plateforme commune afin de proposer une plateforme d'automatisation de premier ordre. »

Le rapport souligne que : « Nous apprécions le degré d'intégration existant des technologies proches de la RPA telles que le développement low-code, la modification des règles commerciales, le traitement intelligent des documents (IDP) et l'intégration des données avec la RPA sur une seule plateforme. Les fonctionnalités de cartographie et d'orchestration des processus proposées par le produit Chorustm aideront les équipes d'automatisation à développer les bots RPA et les applications low-code pour automatiser les processus plus complexes et pas seulement les tâches. » Le rapport note également que : « les utilisateurs de Chorus apprécieront l'ensemble des fonctionnalités supplémentaires proposées pour la RPA, tandis que les décideurs en matière d'automatisation, notamment dans le secteur des services financiers, pourraient choisir la plateforme pour la priorité qu'elle accorde à l'automatisation des processus, à la sécurité, à la fiabilité et à l'évolutivité ».

Bill Stone, président et PDG de SS&C Technologies, a déclaré : « Nous pensons que le fait d'être reconnu par Forrester comme un leader de la RPA témoigne du travail acharné et du dévouement de toute l'équipe de SS&C Blue Prism. Notre offre complète en matière d'automatisation intelligente continuera à générer une valeur transformationnelle significative pour nos clients, car notre vision reste un objectif constant en 2023 : améliorer la façon dont les gens travaillent et interagissent. »

Le rapport a examiné le marché en pleine croissance de la RPA, qui s'est élargie pour inclure les capacités de développement à faible code, le traitement de contenu et de documents, l'orchestration de processus, et plus encore. Pour un examen approfondi de The Forrester Wavetm : Robotic Process Automation, Q1 2023, téléchargez une copie gratuite du rapport ici.

Plus de 2 800 clients dans le monde gèrent leurs opérations sur SS&C Blue Prism et numérisent leurs opérations dans les secteurs des services financiers, de l'assurance, de la santé et de la pharmacie, de la banque, etc. Parlez à un expert de l'offre d'automatisation intelligente de SS&C Blue Prism.

À propos de SS&C Technologies

SS&C est un fournisseur mondial de services et de logiciels pour les secteurs des services financiers et de la santé. Fondée en 1986, SS&C a son siège social à Windsor, dans le Connecticut, et possède des bureaux dans le monde entier. Quelque 20 000 organisations de services financiers et de soins de santé, des plus grandes entreprises du monde aux petites et moyennes entreprises, font confiance à SS&C pour son expertise, son envergure et sa technologie.

Des informations supplémentaires sur SS&C (Nasdaq : SSNC) sont disponibles sur le site www.ssctech.com.

