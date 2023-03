Shin-Etsu Chemical a mis au point un caoutchouc de silicone pour moulage idéal à utiliser comme matériau de revêtement isolant pour les câbles automobiles haute tension





Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. (siège : Tokyo, président : Yasuhiko Saitoh) a mis au point un nouveau caoutchouc de silicone pour moulage (le « KE-5641-U ») idéal à utiliser comme matériau de revêtement isolant pour les câbles haute tension présents dans les véhicules automobiles.

Les systèmes de motorisation des véhicules électriques (VE) et véhicules électriques hybrides (VEH) nécessitent des câbles électriques de dimensions et de tension de plus en plus élevées. C'est la raison pour laquelle les constructeurs automobiles cherchent à pouvoir disposer de câbles haute tension à haute tension de tenue pour les VE et les VEH. Lorsque l'isolation est réalisée à l'aide de matériaux de revêtement existants, les couches de revêtement des câbles deviennent trop épaisses et les câbles rigides, donc difficiles à manipuler et à installer à l'intérieur des véhicules. Les constructeurs sont par conséquent à la recherche de câbles haute tension extrêmement flexibles et facilitant l'installation du système électrique.

Mis au point sur la base des technologies uniques de notre entreprise, le nouveau caoutchouc de silicone pour moulage de Shin-Etsu Chemical, le KE-5641-U, permettra de trouver plus aisément une solution à ces problèmes. Grâce à la haute tension de tenue de ce nouveau produit, des performances d'isolation supérieures peuvent être obtenues, même si les couches de revêtement du système d'isolation des câbles haute tension sont plus fines. En outre, la faible épaisseur du revêtement permet d'améliorer considérablement la qualité des câbles haute tension, qui deviennent beaucoup plus flexibles, plus légers et de diamètre moindre.

Les principales caractéristiques du produit sont les suivantes :

Il présente les capacités de tension de tenue diélectrique (DWV pour dielectric withstand voltage) les plus performantes du secteur. Sa rigidité diélectrique affiche 40 kV/mm alors que celle de nos produits actuels n'est que de 26 kV/mm. Comme il est fabriqué en caoutchouc de silicone, le nouveau produit possède un certain nombre de caractéristiques combinées exceptionnelles telles qu'une forte résistance à la chaleur et au froid, une forte résistance aux intempéries et d'importantes propriétés ignifuges. Sa fiabilité a long terme est remarquable par rapport aux revêtements isolants de type non silicone.

Destiné aux véhicules, le nouveau produit peut aussi être utilisé comme revêtement isolant de câbles haute tension pour des applications dans le domaine de l'outillage industriel, du matériel ferroviaire et des centrales énergétiques, pour des performances supérieures et une fiabilité optimisée.

Shin-Etsu Chemical continuera à tenter d'optimiser ses capacités de résolution des problèmes divers que rencontrent ses clients et la société dans son ensemble. Nous mettrons tout en oeuvre pour atteindre cet objectif en mettant au point et en fournissant des produits de pointe fonctionnels en silicone, en mobilisant l'ensemble des potentialités et du savoir-faire technologiques développés par Shin-Etsu jusqu'à présent. Nous le ferons tout en nous efforçant de contribuer davantage à l'accomplissement du développement durable dans la société.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 2 mars 2023 à 11:40 et diffusé par :