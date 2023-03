Les composants d'alimentation basse tension habituels d'Eaton conviennent parfaitement aux futurs équipements hybrides et entièrement électriques





L'entreprise Eaton, spécialisée dans la gestion intelligente de l'énergie, a annoncé aujourd'hui que son Groupe Véhicules propose sa gamme de produits personnalisables : les composants électriques basse tension qui répondent aux exigences croissantes en matière d'alimentation et de commande pour les applications hors route, notamment dans les secteurs de la construction et de l'agriculture. La gamme de produits basse tension d'Eaton sera présentée au salon de la construction CONEXPO-CON/AGG, du 14 au 18 mars à Las Vegas.

« Il existe des exigences par paliers pour réduire les oxydes d'azote et les particules dans l'espace des véhicules commerciaux et il est prévu que le segment hors route adhère à des réglementations similaires dans un proche avenir », a déclaré Craig Pytel, chef de produit, Commandes de véhicules et sans fil, activité eMobilité d'Eaton. « Les constructeurs s'efforcent d'électrifier tous les aspects des véhicules et en sont à divers stades de la courbe technologique. Les produits basse tension d'Eaton sont robustes et capables de résister à des environnements difficiles, ce qui en fait la solution idéale pour les applications hors route ».

Le segment de la construction peut passer aux véhicules électrifiés et réduire les émissions

Eaton propose de nombreux produits basse tension dans le secteur de la construction permettant une interaction entre les composants essentiels des véhicules, notamment les modules de commande, les interrupteurs et les claviers « intelligents », les modules de distribution d'énergie basés sur le multiplexage et le réseau de contrôleur (CAN), les disjoncteurs et les fusibles traditionnels.

Les équipements de construction doivent parfois être utilisés en intérieur, ce qui demande une solution de ventilation extérieure permettant d'éviter l'accumulation d'émissions nocives. Pour simplifier ces opérations, les exploitants recherchent des versions électrifiées d'équipements plus petits pouvant s'utiliser en toute sécurité à l'intérieur.

Les fabricants d'équipements de construction adoptent de plus en plus des architectures à plus haute tension, notamment des systèmes de 48 volts et plus, pour faire fonctionner des équipements plus gourmands en énergie. Bien que cela réponde aux exigences en matière d'énergie, il faut encore utiliser les systèmes habituels à plus faible tension. Les unités de conversion de puissance CC-CC d'Eaton peuvent réduire ou augmenter la tension selon les besoins. Les appareils assurent également différents niveaux de tension afin d'éviter les surcharges ou les dommages.

L'industrie agricole passe aux composants électriques

Les fabricants d'équipements agricoles suivent l'exemple de l'industrie des véhicules commerciaux en remplaçant ou en améliorant les équipements existants. Les équipements agricoles fonctionnent généralement au moyen de systèmes hydrauliques, qui peuvent aujourd'hui être remplacés par des composants électrifiés. Cela élimine le risque de fuites hydrauliques, qui peuvent contaminer le sol et détruire les cultures et sont coûteuses à réparer.

Le contrôleur électrique de 48 volts du réchauffeur du catalyseur permet un contrôle précis du post-traitement

Le contrôleur du réchauffeur du catalyseur refroidi par air d'Eaton, qui fait partie de son portefeuille plus large de systèmes électriques de 48 volts, contient plusieurs technologies qui permettent aux constructeurs d'intégrer des architectures de 48 volts dans les véhicules de nouvelle génération. Le contrôleur gère la puissance qui alimente le réchauffeur de post-traitement ; il est conçu pour recevoir des commandes du système de post-traitement et pour maintenir le contrôle de la tension du système. Le contrôleur a été mis au point pour aider les constructeurs à respecter les réglementations imminentes en matière d'émissions.

