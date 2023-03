Retour en force des deux salons de joaillerie HKTDC





Le HKTDC Hong Kong International Jewellery Show et le HKTDC Hong Kong International Diamond, Gem & Pearl Show ont ouvert leurs portes le 1er mars au Centre des congrès et des expositions de Hong Kong et se dérouleront jusqu'au 5 mars.

Alors que l'économie mondiale retourne à la normalité, les exposants du continent et internationaux sont enthousiastes à l'idée de participer aux salons de cette année, avec plus de 2 500 exposants de 36 pays et régions. Le HKTDC a également organisé 100 missions d'achat dans 70 pays et régions. Au total, 20 pavillons ont été mis en place, dont ceux du continent, de Taïwan, du Japon, de la Corée, de Singapour, du Sri Lanka, de la Thaïlande, de l'Inde, de la Turquie, d'Israël, de l'Allemagne, de l'Italie, de la Belgique, du Brésil, de la Colombie et des États-Unis. Des organisations renommées de l'industrie de la joaillerie du monde entier reviennent également, ce qui témoigne de la confiance qu'accordent les entreprises internationales à Hong Kong en tant que plateforme commerciale.

Les exposants apprécient les premiers salons après la pandémie et apportent une large gamme de bijoux précieux et uniques aux deux salons. Cette année, le Hong Kong International Jewellery Show présente 17 zones thématiques, dont le Hall of the Extraordinary, le Hall of Fame, la Designer Galleria et le World of Glamour, avec des bijoux de haute qualité et originaux du monde entier. Le Hong Kong International Diamond, Gem & Pearl Show, organisé en même temps que le salon de la joaillerie, présente les meilleurs diamants et perles ainsi que des pierres précieuses et des matières premières de qualité pour des bijoux de diverses origines dans le Hall of Fine Diamond, les Trésors de la nature et les Trésors de l'océan.

Des séminaires, forums et défilés seront organisés dans les deux salons pour faciliter le réseautage et tenir les participants informés des dernières tendances du secteur.

Les deux salons de joaillerie proposent un modèle hybride EXHIBITION+ en ligne et hors ligne

Alors que la pandémie a accéléré l'adoption du commerce électronique, les détaillants de bijoux utilisent de plus en plus les médias sociaux et les plateformes électroniques pour promouvoir leurs marques et élargir les canaux de vente. Pour aider les entreprises à s'adapter à la nouvelle norme, le modèle hybride EXHIBITION+ de HKTDC combine des salons physiques, la plateforme intelligente de maillage d'entreprises Click2Match, des séminaires et des forums en et hors ligne (Intelligence Hub) et la plateforme d'approvisionnement hktdc.com. EXHIBITION+ étend les activités d'interaction et de promotion individuelles des expositions physiques vers leurs versions en ligne.

