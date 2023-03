Jeunesse, J'écoute lance le plus grand mouvement pour la santé mentale des jeunes, « Libère tes émotions », pour répondre à la crise au Canada





« Libère tes émotions », une campagne de collecte de fonds de 300 millions de dollars, est inaugurée par des dons transformationnels des partenaires fondateurs Bell et BMO en vue d'améliorer l'accès aux services numériques en santé mentale.



L'hymne What I Wouldn't Do (North Star Calling) par Artists for Feel Out Loud, créé en soutien à Jeunesse, J'écoute, donne plus d'ampleur aux discussions sur la santé mentale et permet aux jeunes de libérer leurs émotions.

TORONTO, le 2 mars 2023 /CNW/ - Jeunesse, J'écoute lance aujourd'hui « Libère tes émotions », un mouvement national historique appuyé par une campagne de collecte de fonds visant à recueillir 300 millions de dollars pour rejoindre les jeunes partout au Canada d'ici 2024 en améliorant l'accès à ses services numériques en matière de santé mentale.

Dans le cadre de l'annonce d'aujourd'hui, les partenaires fondateurs de Jeunesse, J'écoute, Bell Canada et BMO Groupe financier, ont chacun engagé un investissement transformationnel de 15 millions de dollars dans ce mouvement. Leur participation permettra à Jeunesse, J'écoute de développer l'accès au soutien en matière de santé mentale dans les collectivités d'un bout à l'autre du pays. De plus, Mirko Bibic, Président et chef de la direction, BCE et Bell Canada et Darryl White, Chef de la direction de BMO Groupe financier, sont les coprésidents honoraires du cabinet de campagne de l'initiative « Libère tes émotions ».

Des jeunes ont contacté Jeunesse, J'écoute plus de 14 millions de fois depuis le début de la pandémie de COVID-19, bénéficiant ainsi du seul service numérique national en matière de santé mentale pour les jeunes gratuit et confidentiel, offert 24/7 en plusieurs langues.

Les soucis principaux des jeunes en quête de soutien en matière de santé mentale sont l'anxiété, le stress, les problèmes relationnels, la dépression, les pensées suicidaires et le sentiment d'isolement. Ces difficultés sont devenues de plus en plus complexes au fil du temps et ont rendu nécessaire un soutien accru. Par exemple, selon la ressource Données de Jeunesse, J'écoute, les jeunes qui sont victimes de racisme sont parmi les utilisateur·trice·s de nos services les plus en détresse, juste derrière ceux et celles qui craignent un danger à leur domicile.

De plus, les jeunes victimes de racisme sont plus à risque d'exprimer des idées suicidaires. « Libère tes émotions » est le mouvement en faveur de la santé mentale des jeunes le plus important et le plus nécessaire de l'histoire du Canada, mobilisant l'ensemble du pays en vue d'investir dans la santé mentale des jeunes, façonnant favorablement ainsi leur avenir partout au pays. À mesure que la technologie évolue, Jeunesse, J'écoute développera ses services numériques en lien avec la santé mentale. Ce faisant, il aidera à concrétiser un avenir où tous les jeunes du Canada pourront accéder sans obstacle à de l'aide sûre et fiable, en particulier ceux et celles qui font face à des obstacles quant à l'accès à des services de santé mentale visant différents besoins et problèmes. Les 300 millions de dollars recueillis permettront à Jeunesse, J'écoute de réaliser les visées suivantes :

Accroître les services cliniques d'un bout à l'autre du pays en augmentant promptement l'accès aux services de santé mentale qui répondent aux besoins extraordinaires et uniques des jeunes.

en qui répondent aux besoins extraordinaires et uniques des jeunes. Combler le fossé en matière d'équité en santé mentale pour les jeunes au Canada en investissant dans des solutions numériques en matière de santé mentale afin de créer des services et des programmes où les collectivités en quête d'équité puissent être considérées et écoutées en toute sécurité .

en investissant dans des solutions numériques en matière de santé mentale afin de créer des services et des programmes où les . Transformer le paysage de la santé mentale pour les jeunes du Canada en investissant et en innovant dans les servicesvirtuels en poursuivant l'expansion et l'évolution du système de servicesvirtuels, grâce aux données, à la recherche, au partenariat et à la défense des intérêts.

Pour donner le coup d'envoi de la campagne, Artists for Feel Out Loud, un regroupement de plus de 50 artistes musicaux provenant de différentes régions du Canada, a enregistré un hymne en appui à l'initiative de Jeunesse, J'écoute, qui vise à aider tous les jeunes du Canada à libérer leurs émotions en les exprimant de manière encadrée et sûre. L'hymne, intitulé What I Wouldn't Do (North Star Calling), dont la production musicale a été assurée par Bob Ezrin et la gestion globale par Randy Lennox (Loft Entertainment) et Carrie Mudd (Peacock Alley Entertainment), tisse ensemble le message inspirant de Serena Ryder et les paroles pénétrantes de la chanson What I Wouldn't Do avec le pont sonore magnifique de Leela Gilday tiré de North Star Calling. Le vidéoclip de l'hymne, produit par Peacock Alley Entertainment, est également disponible dès aujourd'hui à partir de midi. La vidéo sera également diffusée le 4 mars 2023 sur les ondes de CTV, sur CTV.ca et dans l'application CTV à 20 h (HNE) avant le documentaire de Buffy Sainte-Marie, Carry it On.

Comme jamais auparavant, la campagne « Libère tes émotions » lance un appel aux philanthropes, aux entreprises, aux organismes communautaires ainsi qu'aux personnes et familles exceptionnelles pour aider à atteindre cet objectif de 300 millions de dollars.

LE SAVIEZ-VOUS?

« Libère tes émotions » est un appel à l'action au nom des 8,2 millions de jeunes au Canada qui ont besoin d'un espace pour exprimer et explorer leurs sentiments en toute sécurité et sans jugement.

75 % des jeunes disent avoir partagé quelque chose avec Jeunesse, J'écoute qu'ils ou elles n'avaient jamais divulgué auparavant.

86 % des jeunes disent se sentir mieux après avoir échangé avec Jeunesse, J'écoute.

Plus de vingt personnalités exceptionnelles du monde de la philanthropie et des affaires d'un bout à l'autre du pays se sont jointes au cabinet de campagne de « Libère tes émotions » de Jeunesse, J'écoute pour propulser ce mouvement sans précédent et contribuer à remédier aux lacunes du système canadien de soins de santé mentale. Pour consulter la liste des membres du cabinet de campagne, cliquez ici.

CITATIONS

« Refouler ses émotions, ça peut être lourd à porter. Depuis nos premiers appels en 1989, les défis auxquels les jeunes font face sont devenus plus complexes. Toutefois, 75 % des jeunes partagent avec Jeunesse, J'écoute un aveu jamais dévoilé à autrui auparavant, ce qui prouve que ces jeunes nous font confiance. Le but de "Libère tes émotions" est de faire tomber les obstacles aux services et aux appuis en matière de santé mentale en créant un plus grand cadre pour que les jeunes puissent s'exprimer, se sentir bien perçus et écoutés, et pour faire valoir leurs sentiments de la façon qui leur convient le mieux, sans être jugés », de dire Katherine Hay, Présidente et directrice générale de Jeunesse, J'écoute.

« En tant que partenaire fondateur de Jeunesse, J'écoute, Bell est là depuis le début pour aider les jeunes de partout au Canada à avoir accès à du soutien et à des services novateurs en matière de santé mentale. Au nom de Bell et à titre de coprésident honoraire de la campagne "Libère tes émotions", je suis ravi d'annoncer notre investissement de 15 millions de dollars pour la santé mentale des jeunes. Ce don s'inscrit dans le prolongement de notre collaboration avec Jeunesse, J'écoute depuis plus de 30 ans et représente l'engagement continu de Bell à agir et à créer des changements positifs pour tous les jeunes Canadiens et Canadiennes », d'affirmer Mirko Bibic, Président et chef de la direction, BCE et Bell Canada et coprésident honoraire de la campagne « Libère tes émotions ».

« Les jeunes sont extrêmement affecté·e·s par les problèmes de santé mentale, mais sont souvent les moins bien outillé·e·s pour les surmonter. En soutenant Jeunesse, J'écoute, nous combattons la crise de santé mentale à laquelle les jeunes d'aujourd'hui sont confronté·e·s et investissons dans notre avenir commun. Chez BMO, nous sommes ici pour Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, et nous sommes déterminés à faire des progrès pour une société inclusive. Cela concorde parfaitement avec la façon dont Jeunesse, J'écoute renforce l'écosystème de la santé mentale chez les jeunes au Canada en éliminant activement les obstacles qui les empêchent de libérer leurs émotions. Nous soutenons Jeunesse, J'écoute depuis le tout début, et grâce à cet engagement de 15 millions de dollars, nous nous assurons que l'organisme sera là en tout temps pour les générations d'enfants à venir », atteste Darryl White, Chef de la direction, BMO Groupe financier et coprésident honoraire de la campagne « Libère tes émotions ».

« Quel honneur de pouvoir contribuer à cette cause importante! Rien n'est plus déterminant pour la santé de notre pays que la santé mentale de tous les jeunes », de dire Bob Ezrin, producteur, Artists for Feel Out Loud et Randy Lennox, producteur exécutif, Artists for Feel Out Loud et directeur dans les secteurs de la musique et des médias.

Une campagne publicitaire nationale entièrement intégrée en soutien à « Libère tes émotions » sera lancée le 4 mars. McCann Canada, l'agence de référence pour Jeunesse, J'écoute, a créé la campagne publicitaire en soutien à cette initiative historique.

À propos de Jeunesse, J'écoute

Jeunesse, J'écoute est le seul service national de santé mentale numérique qui offre aux jeunes un soutien gratuit et confidentiel, accessible en plusieurs langues, 24 heures par jour, 7 jours par semaine. En tant que spécialistes nationaux des services virtuels, nous offrons un espace sûr et fiable à des millions de jeunes, où ils peuvent appeler, texter ou bénéficier d'outils autogérés en cas de crise ou de besoin. Notre transformation numérique nous permet d'envisager un avenir où tous les gens au Canada pourront libérer leurs émotions et obtenir le soutien dont ils ont besoin, lorsqu'ils en ont le plus besoin. Jeunesse, J'écoute s'appuie avec gratitude sur la générosité de ses donateur·rice·s, bénévoles, parties prenantes, partenaires du secteur privé, ainsi que sur celle des gouvernements, qui alimentent et financent ses programmes. Apprenez-en davantage à JeunesseJecoute.ca.

