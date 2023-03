Visa Foundation s'engage à autonomiser les femmes entrepreneures en Afrique subsaharienne grâce à son initiative Equitable Access





À l'occasion du 10ème Forum Africa Sankalp tenu aujourd'hui à Nairobi, au Kenya, Visa Foundation a annoncé avoir conclu un partenariat de subvention d'un million de dollars avec deux organisations africaines. Le partenariat affirme l'importance de créer un écosystème pour les femmes entrepreneures à travers le continent. Le financement s'inscrit dans le cadre de l'initiative d'accès équitable « Equitable Access » d'une valeur 200 millions de dollars offerts sur cinq ans, lancée par Visa Foundation, en avril 2020. Celle-ci reflète un engagement stratégique visant à soutenir les PME mixtes et inclusives dans le monde entier. Visa Foundation dirigera les subventions vers AfriLabs, la communauté la plus grande et la plus diversifiée de hubs technologiques, d'innovateurs et d'entrepreneurs de l'écosystème africain, et Graça Machel Trust, une organisation panafricaine à but non lucratif fondée et dirigée par des femmes qui rehausse le profil de l'autonomisation économique des femmes et vise à accroître l'investissement de capitaux intégrant une optique de genre sur le continent.

Le financement combiné valant 1 million de dollars accordera la priorité à la croissance des petites et micro-entreprises (PME) mixtes et inclusives dans la région. Dans le cadre de l'initiative Equitable Access, Visa Foundation s'est engagée, en janvier 2023, à verser une somme de 162 millions de dollars en subventions et investissements à 60 bénéficiaires dans plus de 60 pays. Elle a de même soutenu 3,4 millions de petites entreprises dans le monde, y compris en Afrique.

Selon la Banque mondiale, alors que l'Afrique se vante du taux de croissance le plus élevé d'entreprises dirigées par des femmes au monde, celles-ci ne reçoivent qu'un pour cent du financement des spécialistes du capital risque. Les femmes propriétaires d'entreprises continuent de faire face à des défis qui leur sont propres, allant du patriarcat aux normes culturelles et aux préjugés inconscients qui affectent leur capacité à accéder aux marchés, aux ressources financières, à la technologie et aux réseaux. La pandémie mondiale a davantage exacerbé ces défis, les PME dirigées par des femmes étant les plus durement touchées.

« Visa Foundation travaille avec des partenaires dans le monde entier pour éliminer les obstacles au capital en investissant dans ceux qui ont été historiquement exclus des opportunités économiques », a déclaré Graham Macmillan, Président de Visa Foundation. « Nous sommes ravis de soutenir la croissance des femmes entrepreneures en Afrique par le biais de ces organisations percutantes qui comblent le fossé d'investissement entre les sexes dans la région. »

Grâce à la subvention de la Visa Foundation, AfriLabs financera son initiative RevUp Women qui soutient les startups en démarrage dirigées par des femmes en Afrique. L'initiative comprend une formation au renforcement des capacités et un mentorat pour 500 bénéficiaires, et 10 propriétaires d'entreprises seront sélectionnés pour recevoir un investissement de 10 000 de dollars chacun par le biais du fonds de contrepartie Catalytic Africa. La première cohorte de bénéficiaires sera sélectionnée au Nigéria, au Kenya, au Cameroun, en République démocratique du Congo et en Afrique du Sud. L'appel à candidatures s'ouvre le 27 février 2023. Selon Anna Ekeledo, Directrice exécutive d'AfriLabs, « Nous sommes ravis du soutien de Visa Foundation à l'initiative puisqu'elle s'aligne sur notre stratégie d'inclusion et établit la base à notre plus large vision, dont une partie consiste à soutenir 50 000 entreprises dirigées par des femmes d'ici 2026 ».

Grâce à son financement, Graça Machel Trust développera son programme phare de développement des entreprises « Women Creating Wealth » ("Les Femmes créent de la Richesse") en Ouganda, au Kenya et en Afrique du Sud pour atteindre 100 petites et moyennes entreprises dirigées par des femmes. L'initiative "Firestarters" s'appuie sur le programme actuel de préparation aux investisseurs que l'organisation a mis en place. Il consiste à aider les femmes entrepreneures "manquantes" à développer leurs entreprises et à galvaniser l'action autour de l'accès au capital aux niveaux national, régional et continental. « Nous sommes fiers de nous associer à Visa Foundation pour éliminer certains des obstacles structurels auxquels sont confrontées les femmes entrepreneurs en Afrique », a souligné Melizsa Mugyenyi, PDG de Graça Machel Trust. « C'est un honneur pour nos programmes d'être reconnus par une organisation pionnière telle la Visa Foundation, avec une mission similaire de mettre en vedette les investissements à optique de genre et l'autonomisation des femmes. »

Pour en savoir plus sur la Visa Foundation et son initiative Equitable Access, veuillez consulter le site électronique suivant: visafoundation.org.

À propos de la Visa Foundation

Visa Foundation cherche à soutenir les économies inclusives dans lesquelles les particuliers, les entreprises et les communautés peuvent prospérer. À travers l'octroi de dotations et l'investissement, la Fondation accorde la priorité à la résilience et à la croissance des petites et des micro-entreprises qui avantagent les femmes. La Fondation soutient également les besoins plus larges de la communauté et les réponses aux catastrophes en temps de crise. Visa Foundation est enregistrée aux États-Unis en tant qu'entité 501(c)3. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site électronique suivant: visafoundation.org

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 2 mars 2023 à 11:05 et diffusé par :