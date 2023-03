AIT Worldwide Logistics étend son réseau mondial et ses services de logistique pharmaceutique à la Corée du Sud





Le transitaire mondial AIT Worldwide Logistics est fier d'annoncer l'ouverture de son site dans la 10ème économie mondiale avec l'inauguration de son site de Séoul, le premier parmi plusieurs bureaux AIT prévus en Corée du Sud.

Selon Wilson Lee, vice-président, Asie, l'expansion de la présence d'AIT à la Corée du Sud est basée sur la réputation d'excellence en expédition de produits pharmaceutiques dont jouit déjà la société dans ce pays.

« La décision stratégique d'ouvrir des bureaux en Corée du Sud est le point culminant d'années d'expériences positives au service des clients d'AIT dans la région », déclare W. Lee. « C'est également une évolution naturelle pour la poursuite de nos plans de croissance, non seulement sur le marché des sciences de la vie, mais aussi pour les secteurs de la technologie et de l'industrie du pays.»

Il ajoute « Nous sommes ravis d'accueillir cette équipe qui va contribuer à notre vision visant à devenir un prestataire logistique mondial connu pour fournir un service irréprochable à ses clients, en Asie et dans le monde entier. »

Équipés pour fournir des services de fret aérien, maritime et terrestre et principalement destinés à servir les routes commerciales à l'intérieur de l'Asie et entre les États-Unis et la Corée, les bureaux sont situés dans le coeur de Séoul, à deux pas du métro et des lignes de bus.

Pour Myung Kim, responsable de la Corée du Sud pour AIT, ce pays possède une infrastructure logistique optimale pour soutenir ses clients dans divers secteurs, grâce à ses connexions avec les pays et les centres urbains majeurs du monde entier.

« Situé entre la Chine et le Japon, nous sommes au centre des réseaux logistiques aériens et maritimes qui connectent la région Asie-Pacifique ainsi que l'Eurasie et l'Amérique. » explique M. Kim

Il ajoute que le site a l'intention de bientôt demander l'homologation ISO-9001 ainsi que la certification pour les bonnes pratiques de distribution pharmaceutique et une licence de distributeur économique autorisé.

Le site de Séoul rejoint plus de 12 bureaux AIT en Asie et plus de 100 répartis dans le monde entier.

49 Mapo-Daero, Mapo-Gu

Unit #901, 9F, Sungwoo Building

Séoul

Corée du Sud

04158

Tél : +82 2 704 1101

Fax : +82 2 704 1102

À propos d'AIT Worldwide Logistics

AIT Worldwide Logistics est un transitaire international qui aide les entreprises à se développer en élargissant leur accès aux marchés du monde entier, où elles peuvent vendre et se procurer leurs matières premières, composants et produits finis. Depuis plus de 40 ans, le leader des solutions de chaîne d'approvisionnement, basé à Chicago, s'appuie sur une approche consultative pour construire un réseau mondial et des partenariats de confiance dans presque tous les secteurs, notamment l'aéronautique, l'automobile, la vente au détail, l'alimentation, l'administration publique, la santé, la haute technologie, le secteur industriel et les sciences de la vie. Soutenu par une technologie évolutive et conviviale, le modèle commercial flexible d'AIT fournit des solutions de chaîne d'approvisionnement sur mesure précisément adaptées au fret maritime, aérien et terrestre, dans les délais et budgets impartis. Possédant des équipes d'experts réparties sur plus de 100 sites en Asie, en Europe et en Amérique du Nord, la gamme complète de prestations et de services offertes par AIT comprend également le dédouanement, la gestion d'entrepôt et des services haut de gamme. Pour en savoir plus, veuillez consulter www.aitworldwide.com.

Notre mission

Chez AIT, nous sommes activement à la recherche d'occasions permettant de gagner la confiance de nos clients en fournissant des solutions logistiques mondiales exceptionnelles, tout en reconnaissant profondément la valeur de nos collègues, de nos partenaires et de nos communautés.

