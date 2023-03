Québec accorde une aide de plus de 7 M$ à Chantiers Chibougamau





CHIBOUGAMAU, QC, le 2 mars 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec annonce l'attribution d'un soutien financier total de 7,5 M$ à Chantiers Chibougamau pour un projet qui permettra à l'entreprise d'augmenter sa capacité de production de bois massif dans ses installations de Chibougamau et de moderniser la gestion de ses activités.

La ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Mme Maïté Blanchette Vézina, a fait cette annonce aujourd'hui en son nom et en celui du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon. Pour l'occasion, elle était notamment accompagnée du ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie et de la région du Nord-du-Québec, M. Jean Boulet, ainsi que du député d'Ungava, M. Denis Lamothe.

Le projet consiste à implanter un système intelligent de gestion des opérations de fabrication. Il inclut l'agrandissement des installations de Chantiers Chibougamau, l'ajout de capacité de production à l'aide d'équipements automatisés et l'intégration de technologies 4.0. Ainsi, l'entreprise pourra effectuer le suivi de la production, des coûts et de la progression des projets en temps réel sur ses chantiers.

En plus de favoriser le développement de nouvelles expertises chez Chantiers Chibougamau et chez les partenaires québécois liés au projet, cette initiative a déjà permis de créer plus de 50 nouveaux emplois à Chibougamau et au bureau montréalais de l'équipe Nordic Structures de l'entreprise.

L'aide financière du gouvernement du Québec accordée pour ce projet, qui nécessite un investissement total de plus de 20 M$, se décline ainsi :

Un prêt de 5 M$ est attribué par Investissement Québec, qui agit à titre de mandataire du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie dans le cadre du programme ESSOR.

Une somme de 2,5 M$ est accordée par le ministère des Ressources naturelles et des Forêts, en vertu du Programme Innovation Bois, volet 1 - Innovation.

Citations :

« Le projet innovant de Chantiers Chibougamau aura des retombées significatives tant pour l'entreprise que pour l'industrie des produits forestiers en raison de l'expertise qui sera développée. Notre gouvernement est fier de soutenir des entreprises d'ici dans leur croissance et leurs projets d'optimisation. Grâce au Programme Innovation Bois, nous appuyons plusieurs communautés où le secteur forestier est un important moteur de développement économique. C'est un levier supplémentaire pour valoriser le bois et diversifier les produits afin d'assurer la compétitivité de l'industrie. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie?Îles-de-la-Madeleine

« Ce projet permet à Chantiers Chibougamau d'effectuer le suivi de la production, des coûts et de la progression des projets en temps réel. Cette modernisation favorise notamment la compétitivité de l'entreprise et a déjà des retombées positives tangibles. L'intégration de technologies numériques est essentielle pour nos entreprises afin qu'elles puissent moderniser leurs façons de faire et augmenter leur capacité de production. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Je me réjouis de cette initiative de Chantiers Chibougamau qui donnera un nouvel élan à ses activités et qui crée de bons emplois dans la région du Nord-du-Québec. C'est exactement le type de projet que notre gouvernement souhaite appuyer, parce qu'en plus de soutenir l'innovation et la croissance d'entreprise, il stimule l'activité socioéconomique régionale. »

Jean Boulet, ministre du Travail, ministre responsable de la région de la Mauricie et de la région du Nord-du-Québec

« Au cours des dernières années, Chantiers Chibougamau a réalisé des investissements importants afin de poursuivre sa croissance et de diversifier ses activités. L'entreprise poursuit dans la même veine avec ce projet d'expansion, qui l'amène à accroître son volume de production et à créer des emplois de qualité importants pour la région du Nord-du-Québec et son secteur forestier. »

Denis Lamothe, député d'Ungava

« Par ce projet qui double nos capacités dans certains produits, comme le bois lamellé-croisé en forte demande internationale, nous répondons présents pour que les matériaux québécois en fassent encore plus dans la lutte mondiale contre les changements climatiques. Avec les emplois créés à Chibougamau et à Montréal, les arbres que nous coupons et transformons répondront à encore plus de besoins et enrichiront davantage le Québec. »

Michel Filion, chef de l'exploitation, Chantiers Chibougamau

Faits saillants :

Le programme ESSOR a pour but d'appuyer, dans une perspective d'accroissement de la compétitivité et de la productivité, de création d'emplois et de développement durable, les projets d'investissement réalisés au Québec.

Le Programme Innovation Bois du ministère des Ressources naturelles et des Forêts permet de soutenir des projets innovants tout en favorisant la diversification de l'approvisionnement des usines et en encourageant la transformation des bois de qualité inférieure.

Le projet comporte un agrandissement d'usine de la superficie de près de quatre patinoires, un programme robuste d'intelligence artificielle, l'ajout de trois robots à commandes numériques pour l'usinage des pièces de bois massif et la fabrication de plus de produits qui permettront de séquestrer plusieurs dizaines de milliers de tonnes de gaz à effet de serre par année.

