0% Cuir. 110% KING-PUMA chasse K-Leather au profit de la technologie innovante K-BETTERtm





PUMA, la société de marques de sport, a repensé sa légendaire chaussure de football KING en lui appliquant sa nouvelle technologie K-BETTERtm qui offre des performances exceptionnelles sans utiliser de cuir de kangourou.

La KING de PUMA a été portée par des footballeurs de légende tels que Johan Cruyff, Diego Maradona, Eusébio, Lothar Matthäus et Pelé, qui ont dominé le football international pendant des décennies. Aujourd'hui, la KING est de retour sur le terrain, boostée par la dernière technologie PUMA. Pour la première fois, elle est fabriquée avec du K-BETTER tm, un tout nouveau matériau de haute qualité d'origine non animale. La tige contient au minimum 20% de matériaux recyclés, gage d'une avancée vers un avenir meilleur.

Dans les tests de toucher, de confort et de durabilité, les performances du K-BETTER tm se sont avérées supérieures à celles du KING K-Leather utilisé précédemment. PUMA est tellement convaincu par les caractéristiques de performance de K-BETTER tm qu'il cessera complètement de produire des chaussures de football en cuir de kangourou dès cette année.

«La PUMA KING, la franchise la plus emblématique de PUMA dans le football, a toujours été synonyme d'utilisation des meilleurs matériaux et des dernières innovations. Au fil du temps, nous l'avons vu évoluer et s'ancrer dans la culture du football sur et hors terrain, du gazon aux terrasses, a déclaré Peter Stappen, responsable de la ligne de produits Teamsport Footwear. Avec sa tige ultra-douce et sa résistance optimale à l'étirement, la nouvelle KING fait passer la franchise à un niveau supérieur en offrant des avantages finaux en termes de toucher et de contrôle.»

Outre son empeigne redessinée, la KING présente également une nouvelle semelle extérieure légère avec contrefort de talon externe, une tige de stabilité KING et des crampons coniques, qui donnent autant de contrôle sur les mouvements que sur le ballon. La KING est également dotée d'une semelle intérieure NanoGrip amovible et légère qui maintient le pied en place pour minimiser toute perte de puissance lors du changement de direction.

Avec sa coupe spéciale femmes, la nouvelle KING pour femmes succède à la FUTURE et à l'ULTRA. La nouvelle KING pour femmes combine la dernière technologie KING et des paramètres spécifiques tels que le volume et la hauteur du cou-de-pied spécialement conçus pour le pied féminin.

La nouvelle KING commencera à fouler le gazon avec Granit Xhaka, Ingrid Engen, Nabil Fekir, Lena Lattwein et d'autres vedettes du football.

La nouvelle KING fait ses débuts dans la collection PUMA KING Supercharge qui sera en vente à partir du 2 mars sur PUMA.com, dans les boutiques PUMA et chez les détaillants spécialisés dans le football.

PUMA

