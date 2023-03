AVIS AUX MÉDIAS - La Ugpi'ganjig First Nation et le Canada annoncent un nouvel ajout à la réserve et des logements pour soutenir le futur aménagement résidentiel





UGPI'GANJIG FIRST NATION, NB, le 2 mars 2023 /CNW/ - Jaime Battiste, secrétaire parlementaire de l'honorable Marc Miller, ministre des Relations Couronne-Autochtones, accompagné du député de Madawaska-Restigouche René Arseneault et de représentants de la Ugpi'ganjig First Nation, fera une annonce concernant un ajout à la réserve et un futur aménagement résidentiel.

Un point de presse suivra.

Participation des médias :

Les membres des médias peuvent y assister en personne seulement.

Date : Le vendredi 3 mars 2023

Heure : 10 h 00 (HNA)

Lieu : Ugpi'ganjig First Nation Aboriginal Heritage Garden

11, rue Main, unité 211

Eel River Bar First Nation (Nouveau-Brunswick)

