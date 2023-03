Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à London





LONDON, ON, le 2 mars 2023 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de Peter Fragiskatos, secrétaire parlementaire de la ministre du Revenu national et député de London-Centre-Nord, et de Josh Morgan, maire de la Ville de London.

Date : Vendredi le 3 mars 2023



Heure : 10 h 00 (HNE)



Lieu : Museum London

La salle « Centre at the Forks »

421, rue Ridout nord

London (Ontario) N6A 5H4





