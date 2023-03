ForexBrokers.com et Ultimate Fintech décernent 11 nouveaux prix à Vantage en 2023





Vantage est reconnu comme le meilleur courtier spécialisé dans les contrats sur différence en Australie par Business Tabloid.

SYDNEY, 2 mars 2023 /CNW/ - Le courtier multiactif Vantage (ou « Vantage Markets ») a remporté un total de 11 nouveaux prix en 2023, marquant une belle façon de commencer l'année. Ces prix témoignent des efforts déployés par Vantage pour renforcer sa plateforme et améliorer son offre aux clients au cours de la dernière année.

À l'échelle mondiale, Vantage a reçu le prix des meilleurs de leur catégorie dans les catégories « Metatrader » et « Social Copy Trading », qui sont décernés par la plateforme d'évaluation réputée ForexBrokers.com. Cela survient dans la foulée de l'intégration de la fonctionnalité de commerce social à l'application exclusive de Vantage en 2022.

Le courtier multiactif a également reçu 6 marques de reconnaissance d'EMG - Global 100, dont les prix « Best FOREX Broker of the Year - Global », « Excellence in Customer Service - Global », « Best Leading Regulated Forex Broker of the Year - Global » et « Best Web Based Trading Platform and Mobile App - 2023 ».

En Australie, où Vantage exerce ses activités depuis 2009, le courtier a été reconnu comme le meilleur courtier spécialisé dans les contrats sur différence en Australie en 2022 à l'occasion des prix Business Tabloid. Au cours des dernières années, le groupe a élargi son équipe de soutien à la clientèle en Australie afin d'offrir un meilleur service à ses clients.

Dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique, où Vantage a commandité de grandes expositions comme iFX Dubai et AW Dubai, l'entreprise a reçu les prix « Best Trading Experience - MEA » et « Most Transparent Broker - MEA » décernés par Ultimate Fintech MEA.

Voici la déclaration de Marc Despallieres, directeur de la stratégie et des opérations chez Vantage : « Nous sommes honorés d'être récompensés lors de ces remises de prix fondés sur la performance. Les membres de notre équipe ont travaillé d'arrache-pied pour renforcer notre entreprise, ce qui nous a permis de franchir le cap du million d'utilisateurs actifs en 2022. Ces prix leur sont dédiés. »

Nous tenons également à remercier nos clients de leur soutien et de leur encouragement continus, et d'être notre plus grande motivation pour continuer à nous améliorer. »

À propos de Vantage

Vantage est un courtier multiactif qui offre à ses clients un accès à un service souple et efficace de négociation de contrats sur différence dans les secteurs du commerce des devises, des marchandises, des indices boursiers, des actions, des fonds négociés en bourse et des obligations.

L'entreprise compte plus de 13 ans d'expérience sur le marché et plus de 1 000 employés dans plus de 30 bureaux internationaux.

Vantage est plus qu'un courtier. C'est une entreprise qui offre un écosystème commercial fiable, une application mobile primée d'échanges et une plateforme de négociation conviviale qui permet aux clients de tirer parti des occasions de négociation.

Négociez plus intelligemment avec @vantage.

