L'Association des femmes autochtones du Canada (AFAC), s'adressant au Rapporteur spécial des Nations Unies : le génocide des personnes FF2ETDIG+ autochtones se poursuit, peu de progrès est accompli





OTTAWA, 02 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lors d'une réunion tenue hier, 1er mars, le Rapporteur spécial des Nations Unies, José Francisco Calí Tzay, a reçu de l'Association des femmes autochtones du Canada (AFAC) un message mitigé au sujet des progrès réalisés en matière de droits de la personne au Canada en ce qui concerne les femmes, les filles et les personnes Deux?Esprits, transgenres et de diverses identités de genre (FF2ETDIG+) autochtones. La bonne nouvelle, c'est que le Canada fait des progrès dans l'alignement de ses lois sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (DDPA). La mauvaise nouvelle, toutefois, c'est que le Canada échoue lamentablement dans sa lutte contre le génocide des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées (FFADA), qui se poursuit.



Judy Whiteduck, vice-présidente Politiques, plaidoyer et mobilisation de l'AFAC, et Sarah Niman, directrice adjointe des Services juridiques de l'AFAC, représentaient l'AFAC lors de la rencontre.

« En tant que voix nationale des FF2ETDIG+ autochtones, a déclaré Mme Whiteduck, l'AFAC continue d'être profondément découragée par le peu de progrès que le gouvernement fédéral a réalisé dans le dossier des FF2ETDIG+, quatre longues années après la publication du rapport final de l'Enquête nationale et de ses 231 appels à la justice ». Le meurtre ou la disparition de soeurs, de mères, de tantes, de filles et de nièces autochtones continuent sans qu'il soit fait grand-chose pour remédier à ce problème urgent. Pendant que la propre initiative « Safe Passage » de l'AFAC cherche à assurer le suivi des cas et à fournir des ressources de sécurité, le Canada doit être tenu responsable et doit corriger ces préjudices continus », a noté Mme Niman.

L'AFAC entrelace les conclusions de l'Enquête nationale et les recommandations fondées sur le genre qu'elle formule à l'intention du Canada, tandis que le ministère de la Justice prépare l'alignement de toutes les lois du Canada sur les normes minimales relatives aux droits énoncés dans la DDPA. Le Canada a adopté en juin 2021 la Loi relative à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, s'engageant à réformer les lois qui correspondent aux appels à la justice de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées.

L'AFAC a également parlé de la désautonomisation des femmes autochtones en matière de gouvernance, citant le fait que l'AFAC a été empêchée à répétition de participer à la prise de décisions gouvernementales qui ont des répercussions sur les femmes, les filles et les personnes Deux?Esprits, transgenres et de diverses identités de genre autochtones.

Le Rapporteur spécial sur les droits des peuples autochtones est en tournée au Canada pour 10 jours avant de présenter ses constatations au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, en septembre 2023. M. Calí Tzay est Maya Kaqchikel du Guatemala.



