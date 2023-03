IMEG : MONDIAL DU RHUM





Le Sommet International du Rhum, évènement majeur et novateur destiné à tous les acteurs de l'écosystème Rhum, affiche un engouement de plus en plus croissant, ce qui lui confère aujourd'hui un caractère mondial.

Face à l'intérêt grandissant de l'écosystème Rhum et pour être à la hauteur de cette ambition, un positionnement à février 2024 s'impose à nous.

L'aboutissement de ces nouveaux accords nous amène au Mondial du Rhum qui va sublimer cet écosystème au mois de février 2024.

Avec le Mondial du Rhum, de nouveaux partenariats conséquents et décisifs se nouent pour que Paris soit la capitale mondiale de l'Ecosystème Rhum.

Nous avons donc pris la décision de faire évoluer le Sommet International du Rhum vers le Mondial du Rhum afin de garantir pour tous : intervenants, exposants et visiteurs un événement de qualité et à la hauteur des attentes respectives de chacun et ce dès la 1ère édition.

Plus que jamais, le MONDIAL du RHUM, se présente aux yeux de tous comme le temple du Business et de l'Innovation.

Restez connectés.

Toutes les informations seront également disponibles sur notre site internet : www.therumsummit.com.

