LE LOGEMENT ABORDABLE : UN OBJECTIF PRIORITAIRE POUR LES PROVINCES ET LES TERRITOIRES, QUI SOUHAITENT UN RÉEL ENGAGEMENT ET UN FINANCEMENT ACCRU DE LA PART DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL





Les provinces et les territoires (PT) demandent au gouvernement fédéral d'offrir plus de financement à long terme dans une approche flexible et collaborative afin de soutenir la prestation de programmes de logements abordables, dans l'immédiat et dans l'avenir.

Dans tout le Canada, des communautés sont confrontées à la hausse du prix des loyers et des maisons, à l'augmentation de l'itinérance et à des défis en matière d'abordabilité, de qualité et de disponibilité des logements. L'augmentation des coûts dans l'industrie de la construction a aussi entraîné une hausse des coûts de construction et de rénovation. Malgré le fait que ces défis grèvent lourdement les ressources des PT, ceux-ci restent déterminés à travailler avec le gouvernement fédéral pour maintenir et augmenter les logements abordables sur leur territoire.

Le directeur parlementaire du budget estime que les dépenses nouvelles et existantes du gouvernement fédéral en matière de logement s'élèveront à approximativement 45,9 milliards en dix ans, soit d'ici la fin de la Stratégie nationale sur le logement du Canada, en 2027-2028. En comparaison, les gouvernements des PT ont investi approximativement 20,1 milliards de dollars au cours des quatre dernières années dans ce domaine, soit dans la construction de nouvelles habitations, la rénovation de logements abordables existants, l'offre de services et de mesures de soutien pour permettre aux gens de continuer à vivre dans leurs domiciles et des solutions pour s'occuper de l'itinérance.

Les PT sont en voie de dépasser les investissements fédéraux en matière de logement abordable qui auront été faits d'ici la fin de la Stratégie nationale sur le logement fédérale, en 2027-2028. La Stratégie a été présentée comme un plan d'investissement de «?82 milliards et plus?». Cependant, ce chiffre inclut les prêts et les contributions équivalentes des PT, qui ne représentent pas de véritables coûts pour le gouvernement fédéral. De plus, le soutien financier du gouvernement fédéral ne comporte souvent aucun fonds destiné à l'exploitation permettant de garder les logements viables après leur construction, laissant ainsi la responsabilité des coûts permanents aux PT et aux autres partenaires du milieu.

Les PT sont les plus importants fournisseurs de logements abordables au Canada. Grâce à leur connaissance des contextes et des besoins locaux, les gouvernements des PT sont les mieux placés pour déterminer comment et où allouer des fonds afin qu'ils aient le plus de retombées sur leur territoire. Les PT demandent au gouvernement fédéral de collaborer avec eux en vue de trouver des solutions financièrement viables, adaptables et efficaces pour répondre aux besoins locaux.

Afin d'assurer de meilleurs résultats dans le financement et la prestation de logements abordables, les PT demandent :

un financement fédéral accru et plus flexible destiné à soutenir les programmes existants des PT et à répondre aux priorités régionales afin de relever les défis actuels en matière de logement au Canada;

des consultations efficaces visant à élaborer des solutions en matière de logement et à obtenir des résultats adaptés aux besoins et aux priorités uniques de chaque province et territoire.

L'accès à des logements abordables représente un véritable défi pour un grand nombre de Canadiennes et de Canadiens. Les PT souhaitent une collaboration améliorée, une plus grande flexibilité et une augmentation du financement afin de pouvoir répondre à ces besoins grandissants en habitation.

