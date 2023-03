Mars est le mois de la prévention de la fraude - méfiez-vous des escrocs qui se font passer pour l'ASFC





OTTAWA, ON, le 2 mars 2023 /CNW/ - L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) rappelle au public qu'elle ne communiquera jamais avec des personnes par courriel, par Internet, par message texte ou par téléphone pour leur demander des paiements ou des renseignements personnels, y compris un numéro d'assurance sociale (NAS), un numéro de passeport ou des détails bancaires personnels.

Les escrocs utilisent des méthodes et des messages de plus en plus sophistiqués et en constante évolution. Dans certains cas, les appels téléphoniques peuvent afficher des numéros et des noms d'employés qui semblent faussement provenir de l'ASFC. Les courriels peuvent contenir des logos, des adresses électroniques ou des noms et titres d'employés de l'ASFC afin d'induire le public en erreur.

L'ASFC ne vous demandera jamais votre NAS ou vos numéros de carte de crédit par téléphone, par texte ou par courriel. Si cela se produit, veuillez ignorer la demande, raccrocher, ne pas répondre au texte ou au courriel et signaler l'incident au Centre antifraude du Canada.

L'ASFC peut appeler les destinataires ou les importateurs pour clarifier les détails de la déclaration d'un colis. Toutefois, si vous recevez un appel vous disant que vous devez payer des droits et des taxes sur un colis que l'ASFC retient et vous menaçant de sanctions, y compris d'une peine d'emprisonnement, il s'agit d'une escroquerie.

Vous trouverez plus d'informations sur notre page Web sur la façon de vous protéger contre la fraude.

