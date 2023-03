Avis aux médias - La ministre Ng annoncera l'expansion du Réseau de santé CAN à l'échelle nationale





MARKHAM, ON, le 2 mars 2023 /CNW/ - La ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique, l'honorable Mary Ng, annoncera les prochaines étapes qui attendent le Réseau de santé CAN, dont son expansion à l'échelle nationale.

Date : Le vendredi 3 mars 2023



Heure : 12 h 30 (heure de l'Est)



Lieu : SE Health

90 Allstate Parkway, bureau 300

Markham (Ontario)



Les représentants des médias qui souhaitent assister à l'annonce sont priés de confirmer leur présence auprès de Shanti Cosentino avant 17 h (heure de l'Est), le 1er mars.

On leur demande d'arriver sur place au plus tard à 12 h 15 (heure de l'Est) le jour de l'événement pour installer leur équipement.

