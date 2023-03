MISE À JOUR - AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT DU CANADA FERA UNE ANNONCE SUR LE LOGEMENT À MISSISSAUGA





Veuillez prendre note que l'annonce aura lieu à midi

MISSISSAUGA, ON, le 2 mars 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada fera une annonce concernant le logement à Mississauga.

Les médias sont invités à se joindre à l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, ainsi que Iqwinder Gaheer, député de Mississauga-Malton et Julia Deans présidente-directrice générale d'Habitat pour l'humanité Canada pour cette annonce.

Date : Le 3 mars, 2023 Heure : 12h00 HNE Lieu : Centre de distribution d'Habitat

pour l'humanité

6420, chemin Kestrel, unité 1,

Mississauga, Ontario

L5T 1Z7

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Communiqué envoyé le 2 mars 2023 à 09:53 et diffusé par :