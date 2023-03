LCM Partners remporte deux prix « Private Debt Investor 2022 »





LONDRES, 2 mars 2023 /PRNewswire/ -- L'entreprise LCM Partners est ravie d'annoncer qu'elle a remporté cette année deux prix Private Debt Investor : « Investisseur de l'année dans le domaine de la dette en difficulté et des situations spéciales, Europe (Distressed Debt and Special Situations Investor of the Year, Europe) » et « Prêteur spécialisé de l'année, Europe (Speciality Lender of the Year, Europe) ».

Private Debt Investor est la publication mondiale de référence en matière de dette privée, qui suit les institutions, les fonds et les transactions qui façonnent les marchés mondiaux du crédit privé. Ses prix annuels en sont à leur dixième année et les gagnants sont choisis en fonction des votes des lecteurs de la publication, y compris les participants du secteur de la dette privée et la communauté des investisseurs institutionnels.

C'est la septième fois que LCM remporte le prix de la catégorie « European Distressed Debt » grâce à la stratégie phare de la société, Credit Opportunities (« COPS »), consiste à acquérir des prêts à la consommation et aux PME performants, rééchelonnés et non performants. Le groupe célèbre également cette année son 25e anniversaire en tant qu'opérateur omniprésent sur le marché européen du crédit et ces prix sont une reconnaissance de la position de leader que l'entreprise occupe sur le marché dans la classe d'actifs alternatifs.

LCM a lancé sa stratégie de financement spécialisé, SOLO (« Strategic Origination & Lending Opportunities ») en mars 2018, qui se concentre sur les prêts granulaires adossés à des actifs via des partenariats stratégiques à long terme avec des initiateurs établis. Plus précisément, SOLO a fait des progrès considérables au cours des cinq dernières années en renforçant sa présence dans le secteur des énergies renouvelables, en finançant des actifs et des équipements de service de moindre importance plutôt que les grands actifs d'infrastructure eux-mêmes.

Paul Burdell, PDG de LCM Partners, a déclaré :

« C'est une excellente façon de commencer ce qui, selon nous, sera une autre année passionnante pour LCM. En effet, l'incertitude macro-économique crée un environnement dans lequel nos stratégies prospèrent. 2022 a été une année record en termes de déploiement pour notre stratégie concernant les situations spéciales et les prêts non productifs et nous pensons que ce n'est peut-être que la partie émergée de l'iceberg. Cependant, le financement spécialisé européen nous présente également, à notre avis, une très grande opportunité. Nous sommes particulièrement bien placés pour nous associer à des banques, des sociétés de financement et des fabricants d'équipements d'origine (OEM), qui peuvent également tirer parti de notre technologie exclusive et de nos capacités de gestion des prêts, à un moment où le capital devient de plus en plus rare et coûteux.

Nous tenons à remercier une nouvelle fois tous nos clients et nos pairs du secteur pour leur soutien à notre candidature pour ces prix prestigieux. Nous espérons vivement récompenser la confiance qu'ils nous ont témoignée en 2023.

LCM est un gestionnaire d'actifs alternatifs européen de premier plan basé à Londres, qui se spécialise dans les portefeuilles de prêts complets à la consommation et aux PME. Offrant une expertise inégalée dans l'investissement et la gestion de portefeuilles de crédit, LCM dispose d'environ 6,9 milliards d'euros de capital tiré et/ou engagé et a investi dans plus de 4 700 portefeuilles de prêts performants, rééchelonnés et non performants.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site Internet de LCM à l'adresse www.lcmpartners.eu.

