GLOBAL TIMES ONLINE : des envoyés diplomatiques visitent les locaux de China Communications Construction Company





PÉKIN, 2 mars 2023

L'activité intitulée « Les ambassadeurs en face à face avec China Communications Construction Company (CCCC) » s'est tenue à Pékin le 27 février.

111 envoyés diplomatiques de pays étrangers et représentants d'organisations internationales ont visité les locaux de CCCC et ont pu constater les réalisations remarquables et les capacités de l'entreprise en matière de construction d'infrastructures en Chine et à l'étranger.

La société, qui est l'une des premières entreprises chinoises à s'être mondialisée, a encouragé le développement qualitatif de la nouvelle route de la soie et a approfondi la coopération amicale avec les gouvernements et les entreprises de divers pays en construisant des routes, des ponts, des ports et des villes, a déclaré Wang Tongzhou, président de CCCC.

Les envoyés diplomatiques ont exprimé une forte volonté de renforcer la coopération avec la Chine. Notant que CCCC a construit de nombreux projets d'infrastructure importants comme le port en eau profonde de Gwadar au Pakistan, l'ambassadeur pakistanais en Chine, Moin ul Haque, a déclaré que le pays est plus que désireux de coopérer avec CCCC dans le cadre de projets sociaux et économiques.

La Chine et les Philippines jouissent d'une complémentarité économique. Les Philippines espèrent une plus grande coopération entre les deux pays afin de se bénéficier mutuellement, a déclaré l'ambassadeur philippin en Chine, Jaime A. FlorCruz.

Les envoyés diplomatiques ont également visité les halls d'exposition des technologies d'éclairage et de modernisation urbaine d'une filiale de CCCC et ont essayé en personne les technologies d'éclairage intelligent.

« Je suis profondément impressionné par cette visite », a déclaré l'ambassadeur d'Afrique du Sud en Chine, Siyabonga C. Cwele, ajoutant que les nouvelles technologies doivent être utilisées pour améliorer la vie des personnes.

Avec la vision de rendre le monde plus fluide, les villes plus vivables et la vie plus colorée, CCCC est prête à travailler avec divers pays pour construire davantage de projets visant à améliorer le bien-être des personnes et à faire en sorte que chaque personne dans chaque pays partage plus pleinement et plus équitablement les gains de la coopération, a déclaré Wang.

