Les deux sociétés certifiées B Sweep et 3Degrees s'associent pour aider les entreprises à élaborer une stratégie climat cohérente et rentable





Grâce à ce partenariat, les entreprises disposeront d'informations sur le carbone afin de pouvoir agir sur les émissions de leurs opérations et de leur chaîne de valeur tout en répondant aux demandes du marché.

SAN FRANCISCO, 2 mars 2023 /PRNewswire/ -- Pour donner le coup d'envoi du mois B Corp, Sweep , la principale plateforme de gestion et de réduction des émissions de carbone, et 3Degrees , un leader des solutions climatiques mondiales, unissent leurs forces pour aider les entreprises à mettre en oeuvre efficacement des actions de réduction des émissions significatives, alignées sur leurs objectifs climatiques et commerciaux.

Avec Sweep, les entreprises peuvent mesurer et suivre les données relatives au carbone en temps réel, fixer des objectifs de réduction et simuler des initiatives de décarbonisation, tout en impliquant toutes les parties prenantes qui contribuent à leur empreinte globale. Et avec les services de conseil spécialisés de 3Degrees, les entreprises peuvent intégrer la plateforme de manière transparente, développer des feuilles de route de réduction des émissions et accéder aux outils d'énergie renouvelable et de décarbonisation pour s'attaquer immédiatement aux émissions de leurs opérations et de leur chaîne de valeur au niveau mondial.

« Les entreprises, en particulier celles qui possèdent un vaste portefeuille d'actifs ou d'installations internationales, sont de plus en plus conscientes de la nécessité d'adopter une solution technologique climatique standardisée », a déclaré Scott Martin, vice-président et responsable des activités commerciales mondiales chez 3Degrees. « Des partenariats comme celui-ci permettent aux entreprises de débloquer des informations précieuses sur les données relatives aux émissions, d'élaborer des plans de réduction complets et de mettre en oeuvre des solutions qui se traduisent par des réductions significatives des émissions. »

3Degrees aide les organisations à atteindre leurs objectifs en matière d'énergie renouvelable et de décarbonisation. L'équipe possède une expertise approfondie en matière de conseil en durabilité, de marchés environnementaux, de développement de projets d'énergie renouvelable et de carbone, de solutions de décarbonisation des transports et de programmes d'énergie renouvelable des services publics. En collaboration avec ses clients, parmi lesquels figurent des entreprises du classement Fortune 500, elle élabore et met en oeuvre des solutions créatives qui garantissent l'intégrité environnementale et sont judicieuses sur le plan commercial.

« Notre partenariat avec 3Degrees met en évidence le pouvoir de la collaboration pour accélérer l'action climatique. En disposant d'une plateforme logicielle et d'une expertise en matière de conseil, les entreprises peuvent rationaliser leur travail de gestion du carbone et élaborer une stratégie climat qui s'aligne sur leurs objectifs commerciaux, les demandes du secteur et leurs besoins en matière de transformation numérique. Voilà comment nous pouvons faire une réelle différence de manière collective et favoriser la décarbonisation intersectorielle », affirme Rachel Delacour, PDG et fondatrice de Sweep.

Cette annonce fait suite au lancement de Sweep for Supply Chain , une solution conçue pour aider les entreprises à réduire les émissions de la chaîne d'approvisionnement. Elle aide les entreprises à collecter efficacement les données de leurs fournisseurs afin d'obtenir une vue complète de leurs émissions indirectes (Scope 3) et à utiliser ces données pour identifier les risques et les opportunités liés à la chaîne d'approvisionnement. En savoir plus

À propos de Sweep : Sweep aide les entreprises à suivre et à agir sur leur carbone, afin qu'elles puissent devenir des entreprises pérennes. La plateforme basée sur les données permet de comprendre, gérer et réduire facilement votre empreinte carbone. Grâce à ses puissantes fonctions de collaboration et à sa conception centrée sur l'utilisateur, votre personnel et l'ensemble de votre chaîne de valeur sont en mesure de développer une activité plus propre. La plateforme dispose également d'une place de marché intégrée qui vous permet de contribuer à des projets passionnants de réduction et d'élimination des émissions de carbone dans le monde entier. Et avec toutes vos données regroupées dans un seul endroit, ses analyses offrent une vision approfondie de vos progrès avec des rapports envoyés automatiquement à vos parties prenantes.

Sweep est une société certifiée B, et un membre de la Carbon Pricing Leadership Coalition de la Banque mondiale et de l'Association internationale pour l'échange de droits d'émission. Pour réduire les émissions de votre chaîne d'approvisionnement, visitez sweep.net

À propos de 3Degrees : 3Degrees, une société certifiée B, permet aux entreprises et à leurs clients de prendre des mesures urgentes contre le changement climatique. Nous aidons les organisations du monde entier à atteindre leurs objectifs en matière d'énergie renouvelable et de décarbonisation grâce à notre travail avec les entreprises mondiales du classement Fortune 500, les services publics et d'autres organisations qui souhaitent se joindre à la lutte contre le changement climatique. L'équipe de 3Degrees possède une expertise approfondie en matière de conseil en durabilité, de marchés environnementaux, de développement de projets d'énergie renouvelable et de carbone, de solutions de décarbonisation des transports et de programmes d'énergie renouvelable des services publics. En collaboration avec ses clients, 3Degrees aide à développer et à mettre en oeuvre des solutions créatives qui garantissent l'intégrité environnementale et sont judicieuses sur le plan commercial. Pour en savoir plus, visitez le site Web 3Degrees.com ou suivez-nous sur LinkedIn et Twitter .

