Spirotm, l'agence mondiale d'expérience de la marque pour le NEW NOWtm, lance le deuxième thème de son programme innovant de leadership éclairé





Cette série de conférences explique aux spécialistes du marketing et aux organisateurs d'événements comment s'adapter aux changements constants du secteur, rencontrer les publics là où ils se trouvent et créer des expériences qui aident les marques à établir des liens, à fidéliser les clients et à créer des communautés

LAS VEGAS, 2 mars 2023 /PRNewswire/ -- L'industrie moderne des événements mondiaux ne ressemble en rien à celle d'il y a quelques années, et les professionnels du marketing et de la planification d'événements qui réussissent aujourd'hui sont ceux qui ont appris non seulement à s'adapter à ces changements, mais à les exploiter au profit de leurs clients. Lorsque Spirotm, l'agence mondiale d'expérience de marque pour le NEW NOWtm, a lancé son programme de leadership éclairé n-Spirotm à la fin de l'année dernière, elle a cherché à aider les organisateurs d'événements à faire exactement cela. Spiro continue de le faire avec le lancement du deuxième thème de n-Spiro, intitulé « The Core Four: A Framework for the Future of Events » (« Les quatre principes fondamentaux : un cadre pour l'avenir des événements. »).

Le programme de leadership éclairé fait référence à des documents « légers » à grignoter, à des rapports de tendances, à des tableaux de bord, à des interviews, à des vidéos, à des présentations en salle de réunion et à d'autres ressources pour identifier les domaines d'intérêt et de pertinence pour le secteur mondial des événements. Le deuxième thème porte sur les quatre principes essentiels à l'organisation d'événements marquants, aujourd'hui et demain, et sur la manière dont chaque principe peut aider les marques à évoluer et à réussir dans le paysage événementiel actuel, qui évolue rapidement.

« Les événements en personne ont toujours joué un rôle essentiel pour les marques dans la création de connexions humaines authentiques », a déclaré le président mondial de Spiro, Jeff Stelmach. « Cependant, les consommateurs veulent maintenant ces connexions humaines, quelle que soit la manière dont ils participent ou s'engagent. Le lieu d'un événement est devenu plus fluide, et la définition même d'un « événement » a changé en conséquence. Les principes des 'Core Four' aident les professionnels de l'événementiel d'aujourd'hui à comprendre ces complexités et à trouver des moyens efficaces de se connecter avec leurs publics, où qu'ils soient. »

Les « Core Four » abordés dans la série sont les suivants : NEW NOWtm, THERE?nesstm, ARLtm (All Real Life) et Community. NEW NOW fait référence à l'état en constante évolution du secteur de l'événementiel. THERE?ness, quant à lui, fait référence au concept de participants à l'événement ayant l'autonomie de choisir quand, où et comment ils veulent s'engager dans une expérience particulière, et le mode par lequel ils choisissent de participer.

ARL (All Real Life) met l'accent sur le fait que les organisateurs d'événements n'ont plus besoin de faire la distinction entre les opportunités IRL, URL ou hybrides lorsqu'ils planifient des événements, car leurs publics font désormais la navette entre les expériences numériques et physiques. Le quatrième principe fondamental, la communauté, montre aux professionnels du marketing et de l'événementiel comment créer de puissants moments de connexion qui ont un impact pendant une réunion ou un événement et servent de catalyseur pour créer des connexions permanentes qui conduisent à la création de nouvelles communautés.

« En fin de compte, les gens assistent à des événements, mais ils rejoignent des communautés », a déclaré Beki Winchel, directeur du leadership de la pensée et de l'innovation de Spiro. « Les quatre principes fondamentaux forment un cadre qui aide les responsables du marketing, des événements et des marques à concevoir des événements et des expériences qui rencontrent les clients, les employés et les autres publics là où ILS se trouvent. Il donne le pouvoir aux personnes et positionne les expériences de marque comme les catalyseurs de connexions qui se transforment en communautés prospères. »

En plus des informations fournies par les professionnels de Spiro, le programme de leadership éclairé de n-Spiro comprend des informations fournies par des leaders de l'expérience de marque de différents secteurs et explore un large éventail de sujets qui aident les marques à établir des relations plus profondes avec leur public.

Les thèmes à venir exploreront tout, depuis la manière d'intégrer les sept principaux besoins humains dans la conception d'événements et d'expériences, jusqu'à la manière dont les marques peuvent continuer à établir des relations et une communauté avec leurs publics longtemps après que les participants soient retournés à leur vie quotidienne.

Pour en savoir plus sur Spiro et le programme de leadership intellectuel de l'agence, n-Spiro, consultez le site ThisIsSpiro.com/nspiro .

www.ThisIsSpiro.com

