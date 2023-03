Faire progresser les technologies d'observation de la Terre par satellite





LONGUEUIL, QC, le 2 mars 2023 /CNW/ - Les images de RADARSAT-1, RADARSAT-2 et de la mission de la Constellation RADARSAT (MCR) sont d'une très grande valeur pour la population canadienne depuis plus de 25 ans. Les données satellitaires fournissent des renseignements essentiels pour assurer la sécurité des Canadiens, surveiller et protéger l'environnement et l'Arctique, et gérer nos ressources naturelles.

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, a annoncé aujourd'hui l'attribution de 6,8 millions de dollars à des entreprises canadiennes en vue de répondre aux futurs besoins du Canada en imagerie satellitaire. Les technologies clés développées dans le cadre de 10 contrats de recherche-développement (R-D) augmenteront la puissance des radars satellitaires, accroitront la résolution des images, mèneront à des outils intelligents pour détecter les anomalies, mesureront encore mieux l'épaisseur de la glace de mer, et plus encore.

Le Canada s'appuie sur sa réputation de chef de file mondial des technologies satellitaires pour développer des capacités qui rendront les satellites canadiens d'observation de la Terre (OT) encore plus efficaces : plus rapides pour fournir des images de meilleure qualité, et supérieurs pour recueillir des données précises afin d'améliorer les prévisions climatiques et d'aider à la navigation dans les eaux couvertes de glace.

Citation

« Notre gouvernement sait que l'espace est un point d'observation unique qui peut nous aider à relever les défis de l'avenir. Grâce aux technologies d'observation de la Terre, les données recueillies depuis l'espace nous fournissent des renseignements pertinents qui permettent aux scientifiques de suivre l'évolution de notre planète et nous aident à prendre des décisions judicieuses fondées sur la science pour résoudre divers problèmes, comme les changements climatiques et les interventions d'urgence. Nous sommes fiers de travailler en étroite collaboration avec le secteur spatial canadien pour innover et développer des technologies avancées d'observation de la Terre par satellite qui contribueront à la protection de l'environnement ainsi que de la santé et la sécurité des Canadiens. »

- L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

Faits en bref

Dans le budget de 2021, 9,9 millions de dollars sont prévus pour l'Agence spatiale canadienne afin d'aider à planifier la nouvelle génération de satellites d'observation de la Terre pour que, dans l'avenir, le Canada puisse continuer de disposer des données dont il aura besoin.

Grâce à ces dix contrats de R-D attribués au titre du Programme de développement des technologies spatiales de l'ASC, les entreprises canadiennes AstroCom, Calian, C-CORE, EarthDaily Analytics et MDA se pencheront sur plusieurs nouvelles technologies prometteuses d'OT par satellite.

La mission de la Constellation RADARSAT, le plus récent système satellitaire d'OT de l'ASC, fournit chaque année 300 000 images au gouvernement du Canada.

Liens

Développement de technologies habilitantes dans le cadre de l'initiative de continuité des services d'observation de la Terre

L'initiative de continuité des services d'observation de la Terre : l'après-mission de la Constellation RADARSAT

Stratégie canadienne de l'observation de la Terre par satellite

Suivez-nous dans les médias sociaux!

SOURCE Agence spatiale canadienne

Communiqué envoyé le 2 mars 2023 à 09:00 et diffusé par :