Pet Valu annonce la nomination de Linda Drysdale à titre de Cheffe de la Direction Financière

MARKHAM, ON, le 2 mars 2023 /CNW/ - Pet Valu Holdings Ltd. (« Pet Valu » ou la « Société ») (TSX: PET), le chef de file des détaillants canadiens spécialisés en aliments et autres fournitures et accessoires pour animaux de compagnie, annonce aujourd'hui que Linda Drysdale assumera les fonctions de Cheffe de la Direction Financière de la société à compter du 6 mars 2023.

Mme Drysdale est une gestionnaire chevronnée dans le domaine de la finance, ayant plus de 25 années d'expérience en planification et analyse financière, en gestion du risque et en vérification. Plus récemment, elle a occupé le poste de Cheffe de la Direction Financière d'Interac Corp, de 2020 à aujourd'hui, et avant cette période, elle a occupé différents postes au cours de ses 11 années passées au sein de La Société Canadian Tire Limitée, incluant le poste de Cheffe de la Direction Financière de la Banque Canadian Tire, de 2010 à 2016. Mme Drysdale a été nommée au conseil d'administration de Pet Valu (le "Conseil") le 12 août 2021, à titre d'administratrice indépendante, et a été nommée à titre de Présidente du Comité d'Audit du Conseil le 9 novembre 2021. Elle siègera au Conseil à titre d'administratrice non indépendante jusqu'au 6 mars 2023.

"Nous sommes ravis que Linda se joigne à nous à titre de Cheffe de la Direction Financière," a indiqué Richard Maltsbarger, Président et Chef de la Direction. "En tant que membre estimée de notre Conseil, et ayant agi à titre de Présidente du Comité d'Audit, Linda possède une connaissance approfondie de nos activités et de nos systèmes, et avec sa grande expérience, nous croyons qu'elle est la personne idéale pour soutenir notre croissance au cours des prochaines années."

La Société a entrepris des démarches afin de trouver la personne qui remplacera Mme Drysdale au sein du Conseil.

À propos de Pet Valu

Pet Valu est le chef de file des détaillants canadiens spécialisés en aliments et autres fournitures et accessoires pour animaux de compagnie, avec plus de 700 emplacements appartenant à la société ou franchisés partout au pays. Depuis plus de 40 ans, Pet Valu obtient la confiance et la loyauté des propriétaires d'animaux de compagnie en offrant un service à la clientèle compétent, des produits de première qualité et un service attentionné en magasin. Les magasins de quartier de Pet Valu offrent plus de 7 000 produits à prix concurrentiel, y compris un large éventail de marques haut et très haut de gamme, des marques renommées offrant des produits sains et naturels, ainsi que des marques privées primées. Pour en savoir plus, visitez www.petvalu.ca.

Déclarations prospectives et autres mises en garde

Ce communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens de la législation applicable sur les valeurs mobilières, qui reflètent les attentes actuelles de la Société à l'égard d'événements futurs. Les informations prospectives reposent sur un certain nombre d'hypothèses et sont assujetties à un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont plusieurs sont indépendants de la volonté de la Société. Ces risques et incertitudes comprennent, sans toutefois s'y limiter, les facteurs de risque décrits dans la notice annuelle de la Société datée du 8 mars 2022. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans les informations prospectives. Sauf indication contraire ou si le contexte l'indique autrement, les informations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont fournies à la date de ce communiqué et Pet Valu ne s'engage aucunement à mettre à jour ces informations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, sauf tel qu'expressément requis en vertu des lois applicables sur les valeurs mobilières.

