H2O Innovation et la WateReuse Association créent une bière faite d'eau recyclée purifiée





QUÉBEC, 02 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- (TSX : HEO) ? H 2 O Innovation inc. (« H 2 O Innovation » ou la « Société ») a le plaisir de commanditer une bière développée en collaboration avec Fox City Brewing et produite à partir d'eau recyclée purifiée provenant du Las Virgenes Municipal Water District (LVMWD). Il sera possible de goûter cette bière, qui porte le nom de Revival Lager, lors du 2023 WateReuse Symposium, lequel se tiendra à Atlanta, en Géorgie, du 5 au 8 mars 2023.



Le dimanche 5 mars 2023, la WateReuse Association tiendra une réception de bienvenue pour des centaines de professionnels du traitement de l'eau, lors de laquelle les participants auront la chance de goûter un échantillon de cette bière écoresponsable. Cette bière, qui a été brassée à Forsyth, est une première pour l'État de Géorgie, qui, comme plusieurs autres États, recycle de nombreuses matières, mais très peu d'eau. Le nom de la bière rappelle que son ingrédient principal est de l'eau qui a eu droit à une seconde vie. Le projet vise à souligner l'importance de trouver des façons durables d'utiliser et de réutiliser l'une des ressources les plus précieuses de la planète : l'eau.

L'eau recyclée provient de l'usine de réutilisation de l'eau du LVMWD en Californie, la Pure Water Project Las Virgenes ? Triunfo, pour laquelle H 2 O Innovation a fourni les systèmes d'ultrafiltration (UF) et d'osmose inverse (RO) en 2020. Ce projet est réalisé dans le cadre d'une autorité conjointe (JPA ou Joint Powers Authority) entre le LVMWD et le Triunfo Water and Sanitation District. Dans une installation de purification aussi sophistiquée, les systèmes RO et UF utilisés pour traiter l'eau répondent aux normes de qualité les plus élevées et produisent une eau extrêmement pure.

Au lieu de continuer à traiter l'eau provenant de la Tapia Water Reclamation Facility de la JPA comme un déchet, la JPA la réutilisera comme une source locale d'eau potable. Ce projet permettra de répondre à près de 20 % des besoins en eau de la région. Ce cycle de réutilisation de l'eau s'inscrit dans une démarche collective visant à trouver des solutions qui concilient les progrès scientifiques et la préservation de l'environnement. « Le Pure Water Project Las Virgenes - Triunfo représente le futur de l'eau pour notre région, qui dépendait jusqu'à présent d'une seule source d'eau - le California State Water Project - pour étancher la soif de nos communautés. Alors que les changements climatiques et les irrégularités météorologiques deviennent la nouvelle normalité, nous collaborons avec les partenaires de la communauté afin de trouver une solution qui sera bénéfique à l'ensemble de la région, et c'est exactement ce que propose ce projet », a déclaré Dave Pedersen, directeur général et agent administratif de la JPA.

« L'eau est l'élément le plus important dans la fabrication de la bière, et un profil d'eau parfait est essentiel pour produire une bière de grande qualité. Comme cette eau a été traitée par osmose inverse, qui élimine pratiquement toutes les matières dissoutes, elle est idéale pour créer le profil d'eau adapté à tout type de bière. Son goût très pur nous permet également de mettre en oeuvre notre savoir-faire pour fabriquer la bière avec une plus grande précision à tout coup », a déclaré Chris Bump, brasseur en chef de Fox City Brewing Co., qui prévoit d'ailleurs rendre la bière Revival Lager disponible en dégustation à sa brasserie.

« Depuis des dizaines d'années, nous fournissons les technologies permettant de recycler l'eau et de la transformer en eau potable. Le fait de transformer cette eau purifiée en une délicieuse bière artisanale suscite l'intérêt du public. Les gens ont envie de l'essayer, même en sachant qu'elle provient d'eaux usées. C'est une façon vraiment créative de sensibiliser la population à la réutilisation de l'eau potable et de l'aider à accepter cette technologie », a ajouté Guillaume Clairet, chef des opérations d'H 2 O Innovation.

« La réutilisation de l'eau est une solution avérée qui permet un approvisionnement en eau potable sûr, fiable et durable au sein des communautés à travers le monde. Le WateReuse Symposium est l'occasion idéale de présenter les nouveautés en matière de réutilisation de l'eau, comme les procédés ayant permis à cette bière écologique de voir le jour », a déclaré Patricia Sinicropi, directrice exécutive de la WateReuse Association.

À propos de la WateReuse Association

La WateReuse Association est la seule association professionnelle américaine à se consacrer exclusivement à l'avancement des lois, des politiques, du financement et de la reconnaissance publique en matière de recyclage de l'eau. WateReuse représente une coalition de services publics qui recyclent l'eau, d'entreprises qui soutiennent le développement de projets de recyclage de l'eau et des consommateurs d'eau recyclée. Pour plus d'informations, visitez le site Web www.watereuse.org.

À propos d'H 2 O Innovation

L'innovation est dans notre nom et c'est ce qui anime l'organisation. H 2 O Innovation est une société qui offre des solutions de traitement d'eau complètes et qui se concentre sur la fourniture des meilleures technologies et services à ses clients. Les activités de la Société reposent sur trois piliers : i) les technologies de traitement d'eau et services (WTS) appliquent les technologies membranaires et l'expertise en ingénierie pour fournir des équipements et des services de traitement d'eau, d'eaux usées et de réutilisation d'eau aux clients municipaux et industriels, ii) les produits de spécialité (SP) sont un ensemble d'entreprises qui fabriquent et fournissent une gamme complète de produits chimiques de spécialité, de consommables et de produits spécialisés pour l'industrie mondiale du traitement d'eau, et iii) l'opération et la maintenance (O&M) fournissent des opérations contractuelles et des services associés pour les systèmes de traitement d'eau et d'eaux usées. Grâce à l'innovation, nous nous efforçons de simplifier le traitement d'eau. Pour plus d'informations, visitez www.h2oinnovation.com.

